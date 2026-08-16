Τους τρέλανε όλους ο Σίσκος -Τι είπε στον αντίπαλό του πάνω στο βάθρο - iefimerida.gr

Με το χαμόγελο ζωγραφισμένο στο πρόσωπό του και έχοντας μόλις κατακτήσει το δεύτερο μετάλλιό του στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα του Παρισιού, ο Απόστολος Σίσκος αποκάλυψε και έναν απολαυστικό διάλογο που είχε με τον Γάλλο Λεόν Μαρσάν πάνω στο βάθρο.
Ο Έλληνας πρωταθλητής κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο στα 200μ πεταλούδα με 1:54.13, μετά το αργυρό στα 200μ ύπτιο, και παραδέχθηκε ότι αυτή τη φορά κατάφερε να απολαύσει πολύ περισσότερο όσα συνέβαιναν γύρω του.
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