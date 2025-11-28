Τουρκία: Στα αποδυτήρια της Εθνικής μπάσκετ ο Ερντογάν -Συνεχάρη Αταμάν και Οσμάν - iefimerida.gr

Ο Τούρκος πρόεδρος, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, ο οποίος υποδέχθηκε και συνεχάρη την εθνική ομάδα που κατέκτησε το ασημένιο μετάλλιο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Μπάσκετ του 2025 (EuroBasket 2025), έδωσε το «παρών» και στον πρώτο αγώνα της χώρας του στον δρόμο για το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2027.

Στον αγώνα, που διεξήχθη στο Κέντρο Ανάπτυξης Καλαθοσφαίρισης Turkcell, για τα προκριματικά του Mundobasket κόντρα στην Βοσνία-Ερζεγοβίνη (93-71) παραβρέθηκε ο Τούρκος πρόεδρος με κουστωδία υπουργών του, όπως υπουργός Νεολαίας και Αθλητισμού Οσμάν Ασκίν Μπακ, ο αντιπρόεδρος του κόμματος Ομέρ Τσελίκ, οι βουλευτές του AKP Μεχμέτ Κασάπογλου, Μεβλούτ Τσαβούσογλου, Μουσταφά Βαράνκ. Τους υποδέχθηκε ο πρόεδρος της Τουρκικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης Χινταγιέτ Τούρκογλου, ενώ στα αποδυτήρια τον συνόδευσε ο Εργκίν Άταμαν, που είναι κι ο ομοσπονδιακός εκτός από προπονητής του Παναθηναϊκού.

Ο Πρόεδρος Ερντογάν επισκέφθηκε τους παίκτες της εθνικής ομάδας στα αποδυτήρια μετά τον αγώνα και είχε θερμή συνομιλία με τον επίσης «πράσινο» Τζέντι Οσμάν, τον αρχηγό της εθνικής ομάδας, στον οποίο μάλιστα έδωσε και μια τιμητική πλακέτα.