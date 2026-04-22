Τότεναμ: Οι Λονδρέζοι προσέλαβαν ειδικό ψυχολόγο για να αποφύγουν τον υποβιβασμό - iefimerida.gr

H Τότεναμ προσέλαβε ειδικό ψυχολόγο, ώστε να βοηθήσει τους παίκτες να «αδειάσουν» το μυαλό τους και να πάρουν νίκες στην Premier League.

Οι Λονδρέζοι αλλάζουν, διότι αλλιώς... βουλιάζουν. Κυριολεκτικά (είναι στη ζώνη του υποβιβασμού). Η ομάδα της αγγλικής πρωτεύουσας πριν από μερικές ημέρες άλλαξε προπονητή φέρνοντας στη θέση του Ιγκόρ Τούντορ τον Ρομπέρτο Ντε Τσέρμπι. Τώρα προσέλαβε ειδικό ψυχολόγο, μετά από εισήγηση του Ιταλού προπονητή.

Ο Ντε Τσέρμπι πιστεύει στους παίκτες της Τότεναμ. Αλλά αυτοί δεν... πιστεύουν στα πόδια τους

Το πρόβλημα της Τότεναμ δεν είναι μόνο αγωνιστικό. Είναι κατά βάση ψυχολογικό. Οι Λονδρέζοι διαθέτουν αρκετούς έμπειρους και ικανούς ποδοσφαιριστές που έχουν δείξει κατά καιρούς την κλάση και την ποιότητά τους είτε στα κορυφαία ευρωπαϊκά πρωταθλήματα, είτε σε μερικές από τις πιο ανταγωνιστικές ομάδες του κόσμου.

Ωστόσο, τα δεδομένα για εκείνους άρχισαν να αλλάζουν προς το χειρότερο από την αρχή του 2016. Από τότε μέχρι και αυτή τη στιγμή η Τότεναμ είναι η μοναδική ομάδα στο αγγλικό πρωτάθλημα που δεν έχει κάνει ακόμα νίκη! Είναι η μοναδική ομάδα που έχει αλλάξει ήδη δύο προπονητές και δεν αποκλείεται σε λίγο καιρό να μην συνεργάζεται με τον Ντε Τσέρμπι, ο οποίος μετράει μία ήττα και μία ισοπαλία στον πάγκο τους.

Ο ίδιος πιστεύει ακράδαντα ότι το υλικό που έχει στα χέρια του όχι μόνο είναι καλό. Μα μπορεί να σωθεί εύκολα και να πάρει πέντε νίκες μέσα στις επόμενες πέντε αγωνιστικές. Ωστόσο, για να συμβεί αυτό θα πρέπει πρώτα οι ίδιοι οι ποδοσφαιριστές να πιστέψουν στα πόδια τους. Στις ικανότητές τους.

Η ψυχολογία τους είναι στο ναδίρ, όπως είναι λογικό, μετά τις συνεχόμενες «σφαλιάρες». Οπότε το έργο του ειδικού ψυχολόγου, που θέλει να... αδειάσει τα μυαλά των παικτών, ώστε να παίξουν πιο ελεύθερα και αποφασιστικά, αναμένεται να είναι έντονο και απαιτητικό από την πρώτη κιόλας ημέρα συνεργασίας του με την Τότεναμ.

Τότεναμ: Είναι θέμα αυτοπεποίθησης

Ο Ρομπέρτο Ντε Τσέρμπι δεν είναι μόνο ένα... τέρας τακτικής. Είναι ένας προπονητής που μπορεί να βάλει δύσκολα στους ποδοσφαιριστές του όσον αφορά το πνευματικό κομμάτι. Αυτή την εποχή ο Ιταλός βλέπει στα μάτια τους ηττοπάθεια. Γι' αυτό τον λόγο θα κάνει ό,τι περνάει από το χέρι του, ώστε να τους ανεβάσει τα επίπεδα αυτοπεποίθησης που είναι σε ιστορικό... χαμηλό. Κάτι που φαίνεται άλλωστε και από την εικόνα τους στον αγωνιστικό χώρο.

Πολλοί ποδοσφαιριστές των Λονδρέζων «κατέρρευσαν» ψυχολογικά μετά το 2-2 στο εντός έδρας ματς με την Μπράιτον όταν δέχτηκαν το γκολ από τους «γλάρους» στο 95'. Κάτι που φάνηκε από τις αντιδράσεις τους και από τη «γλώσσα του σώματος».

Η Τότεναμ εδώ και μερικές ημέρες είναι ήδη στη ζώνη του υποβιβασμού της Premier League. Οπότε θα χρειαστεί συλλογική και ομαδική δουλειά, ώστε αυτό να αλλάξει άμεσα, προκειμένου οι Λονδρέζοι να αποφύγουν και να μην γράψουν μία από τις πιο μελανές σελίδες στην ιστορία των πρωτευουσιάνων.