Η τοποθέτηση του Νίκου Γκάλη για το σκάνδαλο στο ελληνικό μπάσκετ: «Το μπάσκετ ανήκει στους χιλιάδες αθλητές του και στους προπονητές τους» - iefimerida.gr

Ο Νίκος Γκάλης πήρε θέση για το σκάνδαλο των στημένων αγώνων στο ελληνικό μπάσκετ.

Με ανάρτησή του στα social media, ο Νίκος Γκάλης τοποθετήθηκε για το σκάνδαλο που έχει ξεσπάσει στο ελληνικό μπάσκετ και αφορά στημένους αγώνες, με κατηγορούμενο ακόμα και τον πρόεδρο της ΕΟΚ, Βαγγέλη Λιόλιο.

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Η ανάρτηση του Γκάλη τονίζει ότι η Πολιτεία και η Δικαιοσύνη καλούνται να θωρακίσουν το αγαπημένο άθλημα των φιλάθλων μεταξύ άλλων.

Το ποστ του Νίκου Γκάλη για το σκάνδαλο στο ελληνικό μπάσκετ

«Το μπάσκετ ανήκει στους χιλιάδες αθλητές του και στους προπονητές τους, από τα γηπεδάκια στις αυλές των σχολείων και στις γειτονιές μέχρι τα επαγγελματικά γήπεδα. Από εκεί προκύπτουν και οι υγιείς φίλαθλοι. Ας ξεκαθαρίσει τα πάντα η Δικαιοσύνη και η Πολιτεία ας θωρακίσει το αγαπημένο μας άθλημα».

Ο Βαγγέλης Λιόλιος αποσύρθηκε από την προεδρία της ΕΟΚ

Οι εξελίξεις τρέχουν, καθώς στις 10:00 το πρωί της Κυριακής έφτασαν στην Ευελπίδων ο Βαγγέλης Λιόλιος, καθώς και ο συνεργάτης Γιώργος Μαυραγάνης όπου αναμένεται η πολύωρη απολογία τους.

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Με τον μέχρι πρότινος πρόεδρο της ΕΟΚ να μεταφέρει στην αίθουσα του ανακριτή ότι αποσύρεται από τη θέση του ώστε να «λειτουργήσει το μπάσκετ».