Δεν επιστρέφει στην Ελλάδα ο Γουόκαπ -Εκτός αποστολής της Ντουμπάι για το παιχνίδι με τον Ολυμπιακό - iefimerida.gr

Ο Τόμας Γουόκαπ εξακολουθεί να παραμένει στα «πιτς» και δεν θα δώσει το «παρών» στην αναμέτρηση ανάμεσα σε Ολυμπιακό και Ντουμπάι για την Euroleague.

Μετά την ήττα από τον Ερυθρό Αστέρα και την δύσκολη νίκη επί του Αμαρουσίου, ο Ολυμπιακός ξεκινάει την προετοιμασία του για τον επόμενο αγώνα της Euroleague. Όπου υποδέχεται στην «Sunel Arena» την Ντουμπάι, για την 11η αγωνιστική.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η ομάδα των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων δεν θα αγωνιστεί πλήρης, αφού θα απουσιάσει ο πρώην γκαρντ των «ερυθρόλευκων», Τόμας Γουόκαπ. Ο 33χρονος γκαρντ έχει επανεμφανίσει το πρόβλημα που τον ταλαιπωρούσε και στο παρελθόν στη μέση, με αποτέλεσμα να τεθεί νοκ-άουτ.

Δεν ταξιδεύει στην Ελλάδα για το παιχνίδι με τον Ολυμπιακό ο Τόμας Γουόκαπ

Το πρόβλημα στη μέση είναι ο λόγος για τον οποίο ο ομογενής γκαρντ δεν έχει αγωνιστεί στις τέσσερις τελευταίες αναμετρήσεις της ομάδας του Πασκουάλ, με την τελευταία συμμετοχή του να σημειώνεται στις 19 Οκτωβρίου και στην αναμέτρηση με την Στουντέντσκι για την Αδριατική Λίγκα.

Η αγωνιστική απουσία του Γουόκαπ από το παιχνίδι με τον Ολυμπιακό ήταν αναμενόμενη, ωστόσο το γεγονός ότι δεν ακολούθησε την αποστολή της ομάδας στην Ελλάδα συνιστά έκπληξη.