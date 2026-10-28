Οι Τίμπεργουλβς χάνουν τον σταρ τους για δυο μήνες -Περνά την πόρτα του χειρουργείου ο Άντονι Έντουαρντς - iefimerida.gr

Μεγάλο είναι το σοκ στους Τίμπεργουλβς με τον ηγέτη τους, Άντονι Έντουαρντς που τίθεται νοκ άουτ για δυο μήνες και θα υποβληθεί σε αρθροσκόπηση λόγω του προβλήματός του στο δεξί γόνατο.

Δίχως τον σταρ τους θα πρέπει να μάθουν να... ζουν οι Τίμπεργουλβς, με την επιστροφή του Άντονι Έντουαρντς στα παρκέ να υπολογίζεται βάσει των πρώτων εκτιμήσεων, μέσα στον Δεκέμβριο και τη Μινεσότα να ψάχνει πλέον λύσεις για να καλύψει το μεγάλο κενό του ηγέτη της.

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Η επέμβαση έχει προγραμματιστεί για την Πέμπτη 29 Οκτωβρίου, ενώ το χρονοδιάγραμμα της επιστροφής του θα εξαρτηθεί από την πορεία της αποκατάστασής του. Εφόσον όλα εξελιχθούν ομαλά, ο Αμερικανός σταρ θα μπορούσε να επιστρέψει στη δράση πριν το νέο έτος.

«Καυτός» ο Έντουαρντς με τους Τίμπεργουλβς στο NBA

Ο Άντονι Έντουαρντς θα περάσει την πόρτα του χειρουργείου για αρθροσκόπηση στο δεξί γόνατο κι όλα αυτά ενώ έχει ξεκινήσει... καυτός στο νέο πρωτάθλημα του NBA και λαμπρός οδηγεί τους Τίμπεργουβς στις νίκες που μέχρι στιγμής έχουν ρεκόρ 3-1.

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Στα πρώτα τέσσερα παιχνίδια που πρόλαβε να αγωνιστεί, ο «Ant-Man» είχε εντυπωσιακή παρουσία, μετρώντας κατά μέσο όρο 33,3 πόντους, 4,8 ριμπάουντ, 3,5 ασίστ και 2 κλεψίματα ανά αγώνα, ενώ εδώ και χρόνια αποτελεί τον κορυφαίο παίκτη της Μινεσότα.

Η εκρηκτική 47άρα και το... βάρος στον Μπολ

Ανάμεσα στις κορυφαίες στιγμές του στο ξεκίνημα της σεζόν στο NBA, ήταν και η αδιανότητη εμφάνισή του απέναντι στους Κλίβελαντ Καβαλίερς όπου ο Έντουαρντς «διέλυσε» τον ανταγωνισμό και σταμάτησε στους 47 πόντους.

Σε ένα ματς όπου παρά τα... όργια που έκανε στο παρκέ, Μινεσότα δεν κατάφερε να πάρει τη νίκη Το μεγάλο ερώτημα για τη Μινεσότα αφορά πλέον την επόμενη ημέρα και τον τρόπο με τον οποίο θα καλυφθεί το κενό που αφήνει πίσω του ο Έντουαρντς.

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Κάπως έτσι το... βάρος αναμένεται να πέσει πάνω στο άλλο αστέρι της Μινεσότα, ΛαΜέλο Μπολ, ο οποίος καλείται πλέον να βγει μπροστά και να σηκώσει στις πλάτες του την περιφέρεια των Τίμπεργουλβς για να παραμείνει η ομάδα του ανταγωνιστική μέχρι να επιστρέψει στην δράση ο Έντουαρντς.