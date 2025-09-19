Το τηλεφώνημα που έφτιαξε τις σχέσεις του Γιάννη Αντετοκούνμπο με τον Αλπερέν Σενγκούν - iefimerida.gr

Το Eurobasket 2025 είχε αρκετές στιγμές που ξεχώρισαν, με την κόντρα του Γιάννη Αντετοκούνμπο με τον Αλπερέν Σενγκούν να είναι μία εξ αυτών.

Ο Greek Freak και ο σταρ των Ρόκετς βρέθηκαν στα... μαχαίρια μετά τον ημιτελικό Ελλάδα-Τουρκία, με τα σχόλια του 23χρονου σέντερ για τον φόργουορντ των Μπακς, σε συνδυασμό με κάποιες αναφορές με εθνικιστικά χαρακτηριστικά, να προκαλούν πρόβλημα, που φάνηκε όταν οι δύο αθλητές δεν χαιρετήθηκαν κατά την απονομή των βραβείων τους ως μέλη της καλύτερης πεντάδας της διοργάνωσης.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Το τηλεφώνημα που έφτιαξε τις σχέσεις Αντετοκούνμπο-Σενγκούν

Οι σχέσεις τους έφτιαξαν, με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο να στέλνει ένα θετικό μήνυμα για τον αθλητισμό και τον Σενγκούν να τον ακολουθεί στο ίδιο μοτίβο, ενώ πληροφορίες αναφέρουν ότι υπήρξε και μεταξύ τους επικοινωνία.

Όπως αναφέρει το basketnews, ο Greek Freak είναι αυτός που έκανε το πρώτο βήμα, βρήκε το τηλέφωνο του Τούρκου σέντερ και επικοινώνησε μαζί του. Μάλιστα, το δημοσίευμα κάνει λόγο για αρκετές συζητήσεις μεταξύ των δύο αθλητών τόσο σε κλίσεις όσο και σε μηνύματα.

Σύμφωνα με πληροφορίες υπήρξε και πίεση μέσω εκπροσώπων από το NBA ώστε να υπάρξει επαφή ανάμεσα στους δύο παίκτες αφού πρόκειται για δύο δημοφιλείς αθλητές και βοηθάνε στην προσπάθεια της Λίγκας να αναπτυχθεί ακόμη περισσότερο εκτός ΗΠΑ.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Πλέον, τα πνεύματα έχουν ηρεμήσει, με τους δύο μπασκετμπολίστες να επικεντρώνονται στις αγωνιστικές τους υποχρεώσεις.