Κάνει μαγικά πράγματα στο Champions League η Κόμο: Το δικό της tiki-taka θα το ζήλευε μέχρι και η... Μπαρτσελόνα [βίντεο] - iefimerida.gr

Η Κόμο στο εκτός έδρας ματς με τη Λανς για το Champions League κατάφερε να συνδυάσει αποτελεσματικότητα με θέαμα, δείχνοντας την κλάση της.

Η Κόμο είναι μία από τις ομάδες που εντυπωσιάζουν στο φετινό Champions League. Η ομάδα του Σεσκ Φάμπεγας, παρά την απειρία της (δίνει για πρώτη φορά το «παρών»), κατάφερε να γράψει ιστορία στα «αστέρια». Όχι μόνο γιατί νίκησε εντός έδρας με το επιβλητικό 4-1 τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ. Αλλά, διότι οι ποδοσφαιριστές της ιταλικής ομάδας πήραν την εκτός έδρας νίκη κόντρα στη Λανς με το ιστορικό 9-1.

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Μάλιστα, σε κάποιες περιπτώσεις αν ήταν πιο προσεκτικοί ή πιο αποτελεσματικοί με τις τελικές τους προσπάθειες, τότε θα μπορούσαν να σημειώσουν ακόμα περισσότερα γκολ και να φτάσουν εκεί που καμία άλλη ομάδα δεν έχει καταφέρει. Ωστόσο, ακόμα και έτσι τα εννιά γκολ σε μία βραδιά είναι κάτι παραπάνω από εντυπωσιακά, καθώς καμία άλλη ομάδα στην ιστορία του Champions League δεν είχε πετύχει κάτι ανάλογο.

Οι παίκτες της Κόμο από ένα σημείο και έπειτα απέναντι στη Λανς έβγαζαν... γούστα, καθώς μπορούσαν να αλλάξουν εύκολα και άμεσα την μπάλα, με μία επαφή, δείχνοντας ότι έχουν όλα τα φόντα για το δικό τους tiki-taka, όπου φυσικά ήξερε και γνωρίζει καλύτερα από τον καθένα ο Σεσκ Φάμπρεγας από την εποχή που ήταν ακόμα παίκτης στην Μπαρτσελόνα.

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Κόμο: Τόσα και τόσα αστέρια, αλλά, σαν εκείνο του Τάσου Δουβίκα... κανένα

Η Κόμο είναι μία ομάδα που δεν έχει κάποιο μεγάλο «όνομα» στο ρόστερ της. Αλλά αυτό της έχει κάνει μεγαλύτερο καλό, παρά κακό. Ωστόσο, ένας από τους παίκτες της που ξεχωρίζουν και κερδίζει ολοένα και περισσότερα εγκωμιαστικά σχόλια για το ταλέντο του είναι αν μη τι άλλο ο Τάσος Δουβίκας.

Ο Έλληνας φορ στο εκτός έδρας ματς με τη Λανς όχι απλά σκόραρε. Αλλά έκανε χατ-τρικ και έφτασε τα τέσσερα σερί ματς στο Champions League, όπου έχει βρει δίχτυα. Κάτι που κανείς άλλος Έλληνας παίκτης δεν έχει καταφέρει στο παρελθόν.