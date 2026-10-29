Τι συνέβη μεταξύ Ηλιόπουλου και Σαββίδη μετά το τέλος του ΠΑΟΚ - ΑΕΚ - iefimerida.gr

Η μικροένταση που δημιουργήθηκε μετά το τέλος του ντέρμπι ΠΑΟΚ-ΑΕΚ λόγω της παρουσίας του ισχυρού άντρα των «κιτρινόμαυρων» δεν είχε συνέχεια.

Ο ΠΑΟΚ ήταν ο μεγάλος νικητής του ντέρμπι της Τούμπας επικρατώντας με 3-1 της ΑΕΚ για την 4η αγωνιστική της League Phase του Κυπέλλου. Κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης όλα κύλησαν ομαλά, αλλά λίγο μετά το σφύριγμα της λήξης δημιουργήθηκε μια μικροένταση με πρωταγωνιστή τον Μάριο Ηλιόπουλο χωρίς κανέναν προφανή λόγο, η οποία ευτυχώς έληξε γρήγορα.

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