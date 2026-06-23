Τι συμβαίνει όταν υπάρχει καταιγίδα στο Μουντιάλ: Αυτό είναι το πρωτόκολλο που εφαρμόστηκε στο Γαλλία-Ιράκ - iefimerida.gr

Η αναμέτρηση Γαλλία - Ιράκ διεκόπη προσωρινά λόγω έντονης βροχόπτωσης και άμεσα εφαρμόστηκε το πρωτόκολλο για καταιγίδες.

Η αναμέτρηση μεταξύ Γαλλίας και Ιράκ διεκόπη προσωρινά λόγω έντονης βροχόπτωσης, με τις καιρικές συνθήκες να καθιστούν αδύνατη τη συνέχιση του αγώνα.

Οι διαιτητές αποφάσισαν την προσωρινή διακοπή, ενώ οι ομάδες παρέμειναν στα αποδυτήρια μετά το φινάλε του πρώτου ημιχρόνου, μέχρι να υπάρξει βελτίωση του καιρού και να διασφαλιστούν οι κατάλληλες συνθήκες για την επανέναρξη της αναμέτρησης.

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