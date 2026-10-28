Τι σημαίνει το... ακαταλαβίστικο τατουάζ που έχει ο Χουάντσο: Η μετάφραση και η εξήγηση - iefimerida.gr

Το τατουάζ που έχει ο Χουάντσο στο στήθος του, το οποίο ελάχιστοι μπορούν να καταλάβουν τι σημαίνει και σε ποια γλώσσα είναι γραμμένο.

Στο περιθώριο της νίκης του Παναθηναϊκού επί της Μιλάνο, το βράδυ της Τρίτης στο T-Center, ο Χουάντσο Ερνανγκόμεθ έδωσε το παρών στην εκπομπή «Playmakers» της Nova, δίνοντας το στίγμα του για τη νίκη του «τριφυλλιού».

Μόνο που το έκανε χωρίς να φοράει μπλούζα, με αποτέλεσμα οι τηλεθεατές να μπορούν να παρατηρήσουν, όση ώρα εκείνος μιλούσε, τα τατουάζ που έχει στο σώμα του.

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