 Τι σημαίνει το... ακαταλαβίστικο τατουάζ που έχει ο Χουάντσο: Η μετάφραση και η εξήγηση - iefimerida.gr
ΣΠΟΡ

Τι σημαίνει το... ακαταλαβίστικο τατουάζ που έχει ο Χουάντσο: Η μετάφραση και η εξήγηση

Ο Χουάντσο Ερνανγκόμεθ πανηγυρίζει σε αγώνα του Παναθηναϊκού AKTOR στην Euroleague
Ο Χουάντσο Ερνανγκόμεθ πανηγυρίζει σε αγώνα του Παναθηναϊκού AKTOR στην Euroleague/Φωτογραφία:ΒΛΑΣΣΟΠΟΥΛΟΥ ΙΣΜΗΝΗ/Intime
NEWSROOM IEFIMERIDA.GR

Το τατουάζ που έχει ο Χουάντσο στο στήθος του, το οποίο ελάχιστοι μπορούν να καταλάβουν τι σημαίνει και σε ποια γλώσσα είναι γραμμένο.

Στο περιθώριο της νίκης του Παναθηναϊκού επί της Μιλάνο, το βράδυ της Τρίτης στο T-Center, ο Χουάντσο Ερνανγκόμεθ έδωσε το παρών στην εκπομπή «Playmakers» της Nova, δίνοντας το στίγμα του για τη νίκη του «τριφυλλιού».

Μόνο που το έκανε χωρίς να φοράει μπλούζα, με αποτέλεσμα οι τηλεθεατές να μπορούν να παρατηρήσουν, όση ώρα εκείνος μιλούσε, τα τατουάζ που έχει στο σώμα του.

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