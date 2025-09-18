Τι ψάχνει πλέον ο Ολυμπιακός στο Champions League μετά την ισοπαλία με Πάφο -Τι ισχύει με το νέο format - iefimerida.gr

Το βράδυ της Τετάρτης (17/9, 19:45) ο Ολυμπιακός υποδέχθηκε την Πάφο, στην επιστροφή του μετά από πέντε χρόνια στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση και για πρώτη φορά με το νέο format.

Ωστόσο, ο Ολυμπιακός δεν κατάφερε να γευτεί τη χαρά της νίκης απέναντι στην κυπριακή ομάδα για την 1η αγωνιστική της League Phase του Champions League, μιας και αναδείχθηκε ισόπαλος, δίχως τέρματα.



Διαβάστε εδώ για όλα όσα θέλει πλέον ο Ολυμπιακός στο Champions League.