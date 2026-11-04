Τι πραγματικά ισχύει με το συμβόλαιο του Πινέδα και τα σενάρια για Παναθηναϊκό, Ολυμπιακό - iefimerida.gr

Το όνομα του Ορμπελίν Πινέδα βρίσκεται ξανά στο επίκεντρο της μεταγραφικής επικαιρότητας, με τα σενάρια για Άγιαξ και Φέγενορντ να φουντώνουν και τους οπαδούς της ΑΕΚ να ονειρεύονται την επιστροφή του στη Νέα Φιλαδέλφεια.

Μπορεί ο Ορμπελίν Πινέδα να αποχώρησε από την ΑΕΚ το περασμένο καλοκαίρι για να συνεχίσει την καριέρα του στη Μόντερεϊ, ωστόσο ο Μεξικανός μέσος εξακολουθεί να έχει ξεχωριστή θέση στην καρδιά των φίλων της Ένωσης.

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