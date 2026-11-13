 Τι «κρατάει» ο Δήμος Αθηναίων, τι παίρνει ο Παναθηναϊκός απ' το naming του Βοτανικού
ΣΠΟΡ

Τι «κρατάει» ο Δήμος Αθηναίων, τι παίρνει ο Παναθηναϊκός απ' το naming του Βοτανικού

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Το υπό κατασκευή γήπεδο του Παναθηναϊκού στον Βοτανικό
Το υπό κατασκευή γήπεδο του Παναθηναϊκού στον Βοτανικό/Φωτογραφία:Eurokinissi

Ο Βοτανικός πέρα απ’ την ονοματοδοσία: Τι προβλέπει η συμφωνία Παναθηναϊκού και Δήμου και οι όροι για τα έσοδα του νέου γηπέδου.

Ο Παναθηναϊκός έδωσε στη δημοσιότητα το μεσημέρι της Πέμπτης (12/11) την ολοκλήρωση της συμφωνίας του με τη Novibet στο μεγαλύτερο «deal» εμπορικής ονομασίας (ονοματοδοσία) για το νέο ποδοσφαιρικό γήπεδο του «τριφυλλιού» στην περιοχή του Βοτανικού, το οποίο θα ξεπερνάει τα 50 εκατ. ευρώ (κατά άλλες πηγές τα 53 εκατ. ευρώ με τα μπόνους) για τα επόμενα 7 χρόνια.

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