Το μυστικό πίσω από τους θρύλους του ποδοσφαίρου -Τι κοινό έχουν Μέσι, Ρονάλντο, Νεϊμάρ και Ροναλντίνιο - iefimerida.gr

Μια κοινή αφετηρία που έπαιξε ρόλο στην εξέλιξή τους στο ποδόσφαιρο έχουν παίκτες όπως ο Λιονέλ Μέσι, ο Κριστιάνο Ρονάλντο, ο Νεϊμάρ και ο Ροναλντίνιο.

Όλοι πρέπει να ξεκινήσουν από κάπου, και για πολλούς από τους μεγαλύτερους αστέρες στην ιστορία του ποδοσφαίρου, η αφετηρία υπήρξε το φούτσαλ. Το ποδόσφαιρο εσωτερικού χώρου με τους πέντε παίκτες έχει λειτουργήσει ως το απόλυτο φυτώριο, θέτοντας τα θεμέλια για να εξελιχθούν ταλαντούχοι νέοι σε αστέρες του παγκοσμίου ποδοσφαίρου.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί ο Λιονέλ Μέσι, ο οποίος στην καριέρα του έχει κατακτήσει τα πάντα. Μεγαλώνοντας στο Ροζάριο, ο χρυσός Ολυμπιονίκης του Πεκίνου (2008) και οκτώ φορές νικητής της Χρυσής Μπάλας ήταν συχνά από τους πιο μικρόσωμους ς παίκτες στο γήπεδο. Ωστόσο, όπως έχει δηλώσει ο ίδιος, το «futbol sala» τού παρείχε τις τέλειες συνθήκες για να αναπτύξει τις δεξιότητές του: «Ήταν απίστευτα διασκεδαστικό και πραγματικά με βοήθησε να γίνω αυτός που είμαι σήμερα».

Η πορεία του Κριστιάνο Ρονάλντο και η γέννηση του φούτσαλ

Παρόμοια πορεία είχε και ο Κριστιάνο Ρονάλντο. Ο Πορτογάλος σούπερ σταρ έχει τονίσει ότι το στενό αγωνιστικό πλαίσιο του φούτσαλ τον βοήθησε σημαντικά να βελτιώσει τον κοντινό έλεγχο της μπάλας, προσθέτοντας: «Αν δεν ήταν το ποδόσφαιρο σάλας, δεν θα ήμουν ο παίκτης που είμαι σήμερα».

Το futsal γεννήθηκε στη Νότια Αμερική τη δεκαετία του 1930 και παραμένει στενά συνδεδεμένο με την πλούσια ποδοσφαιρική ιστορία της ηπείρου. Η Βραζιλία εξακολουθεί να κυριαρχεί στην παγκόσμια κατάταξη ανδρών και γυναικών, φέρνοντας στο παρκέ το θρυλικό στυλ παιχνιδιού «O Jogo Bonito» («το όμορφο παιχνίδι»).

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Θρύλοι όπως ο Ροναλντίνιο και ο Νεϊμάρ Τζούνιορ έχουν επίσης αναγνωρίσει δημόσια την τεράστια συμβολή αυτή της, κατά κάποιο τρόπο, ποδοσφαιρικής παραλλαγής στην εξέλιξή τους. Ο Νεϊμάρ έχει επισημάνει χαρακτηριστικά: «Το ποδόσφαιρο σάλας βοηθάει πολύ γιατί πρέπει να σκέφτεσαι γρήγορα. Είναι ένα πιο δυναμικό παιχνίδι όπου δεν υπάρχει πολύς χώρος».

Οι Ολυμπιακοί Αγώνες Νέων Ντακάρ 2026 και το φούτσαλ

Το άθλημα ετοιμάζεται τώρα να κάνει ένα τεράστιο βήμα διεθνούς αναγνώρισης. Στους Ολυμπιακούς Αγώνες Νέων Ντακάρ 2026 – την πρώτη ολυμπιακή διοργάνωση που φιλοξενείται στην Αφρική – το φούτσαλ αποτελεί επίσημο αγώνισμα, αναδεικνύοντας μια νέα γενιά παθιασμένων αθλητών.

Μπορεί το παραδοσιακό ποδόσφαιρο και το φούτσαλ να αποτελούν δύο ξεχωριστές οντότητες, ωστόσο μοιράζονται κοινές ρίζες και συνεχίζουν να αλληλοϋποστηρίζονται. Αποδεικνύεται, άλλωστε, ότι οι μεγάλοι ποδοσφαιριστές μπορούν να γεννηθούν παντού, ξεκινώντας συχνά από τις γραμμές ενός κλειστού γηπέδου πέντε επί πέντε.

Οι Ολυμπιακοί Αγώνες Νέων 2026, επίσημα 4οι Ολυμπιακοί Αγώνες Νέων ή απλώς Ντακάρ 2026 , είναι η τέταρτη διοργάνωση των Ολυμπιακών Αγώνων Νεων. Θα διεξαχθούν στο Ντακάρ της Σενεγάλης από τις 31 Οκτωβρίου έως τις 13 Νοεμβρίου και αποτελούν την πρώτη διοργάνωση της ΔΟΕ που θα πραγματοποιηθεί στην Αφρική.