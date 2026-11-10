Τι χρειάζεται για πρόκριση η Εθνική Ελλάδας -Όλα τα σενάρια - iefimerida.gr

Η Ελλάδα διατηρεί ισχυρό προβάδισμα για τα προημιτελικά του Nations League, ωστόσο ένας συγκεκριμένος συνδυασμός αποτελεσμάτων μπορεί να φέρει τρεις ομάδες να διεκδικούν δύο εισιτήρια.

Με την πρόκριση στα προημιτελικά του Nations League να βρίσκεται στα χέρια της, η Εθνική Ελλάδας προετοιμάζεται για τις δύο τελευταίες αναμετρήσεις της στη φάση των ομίλων. Η ομάδα του Ιβάν Γιοβάνοβιτς έχει συγκεντρώσει οκτώ βαθμούς, όσους και η Ολλανδία, και διεκδικεί την παρουσία της στα νοκ άουτ στην πρώτη συμμετοχή της στη League A.