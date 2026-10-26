 Τι γίνεται σε περίπτωση ισοβαθμίας στη Χρυσή Μπάλα -Το «κρυφό» κριτήριο που μπορεί να κρίνει τον μεγάλο νικητή - iefimerida.gr
ΣΠΟΡ

Τι γίνεται σε περίπτωση ισοβαθμίας στη Χρυσή Μπάλα -Το «κρυφό» κριτήριο που μπορεί να κρίνει τον μεγάλο νικητή

Η Χρυσή Μπάλα
Η Χρυσή Μπάλα/Φωτογραφία:AP
NEWSROOM IEFIMERIDA.GR

Τι συμβαίνει αν δύο υποψήφιοι για τη Χρυσή Μπάλα συγκεντρώσουν τους ίδιους βαθμούς; Ο κανονισμός που καθορίζει τον νικητή σε περίπτωση ισοβαθμίας.

Η τελετή απονομής της Χρυσής Μπάλας 2026, η οποία στέφει τον καλύτερο παίκτη της σεζόν τόσο στην ανδρική όσο και στη γυναικεία κατηγορία, θα πραγματοποιηθεί σήμερα, Δευτέρα 26 Οκτωβρίου. Οι 30 υποψήφιοι σε κάθε κατηγορία θα παρακολουθήσουν στενά την εκδήλωση στο «London Palladium Theatre» στο Λονδίνο για να μάθουν τους νέους νικητές.

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