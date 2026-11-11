Τι είπε ο Γιώργος Μπαρτζώκας για τον Τάιλερ Ντόρσεϊ στον Ολυμπιακό -«Δεν είναι ότι δεν θέλω να μιλήσω, αλλά...» - iefimerida.gr

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας επιβεβαίωσε ότι ο Τάιλερ Ντόρσεϊ θα είναι εκτός πλάνων για το εντός έδρας παιχνίδι του Ολυμπιακού με την Ντουμπάι για την 11η αγωνιστική της EuroLeague.

Εκτός από τις δραστηριότητες του Ολυμπιακού παραμένει ο Τάιλερ Ντόρσεϊ που έχει τεθεί εκτός ομάδας για έναν μήνα, με την προβλεπόμενη τιμωρία του να ολοκληρώνεται μέσα στις επόμενες ημέρες. Συγκεκριμένα, βάσει της απόφασης που είχε δει το φως της δημοσιότητας, από τις 15 Νοεμβρίου ο διεθνής γκαρντ αναμένεται να τεθεί εκ νέου στη διάθεση του προπονητικού επιτελείο.

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Φυσικά, μένει να φανεί το τι μέλλει γενέσθαι και το αν θα υπολογιστεί κανονικά με τη λήξη της τιμωρίας του. Στο πλαίσιο της Media Day ενόψει του αγώνα με την Ντουμπάι (12/11, 21:15) στη «Sunel Arena» για την 11η αγωνιστική της EuroLeague, ο Γιώργος Μπαρτζώκας ρωτήθηκε σχετικά από τος δημιογράφους.

Μάλιστα, ο Έλληνας προπονητής τόνισε μεταξύ άλλων πως: «Η αγορά είναι περιορισμένη. Οι καλοί παίκτες δεν φεύγουν από τις ομάδες τους. Αυτό που διαπιστώνω σαν συμπέρασμα είναι ότι είναι τόσο ψηλό το επίπεδο του Ολυμπιακού και δεν είναι εύκολο για έναν παίκτη να μπει και να έχει αμέσως επίδραση».

Μπαρτζώκας: «Ανταγωνιστικό φέτος το ελληνικό πρωτάθλημα»

Για το αν το παιχνίδι με το Μαρούσι ήταν ένα... ξυπνητήρι: «Ο Ολυμπιακός είναι ένας σύλλογος που κερδίζει ένα παιχνίδι εκτός έδρας, προφανώς μην έχοντας καλή εμφάνιση και αυτή τη στιγμή υπάρχει συζήτηση στα media για το τι δεν κάνουμε καλά.

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Το ελληνικό πρωτάθλημα φέτος είναι πολύ ανταγωνιστικό. Δεν νομίζω ότι το παιχνίδι αυτό ήταν ένα wake up call. Ότι δεν παίξαμε καλά είναι δεδομένο. Δεν θεωρώ ότι ένα παιχνίδι που τελικά κερδίσαμε, πρέπει να μας προβληματίσει για κάτι».

«Δεν ξέρω αν είναι κάτι που μπορώ να πω για Ντόρσεϊ»

Για το πρόγραμμα: «Το πρόγραμμα που ακολουθούμε, όπως και όλες οι ομάδες, το ρεπό είναι υποχρεωτικό. Ακόμη κι όταν έχεις τρεις ημέρες, οι προπονήσεις είναι δύο. Όλα οδηγούν στο να έχουμε πολλά παιχνίδια, που είναι ενδιαφέροντα και ελκυστικά για τους χορηγούς και το κοινό. Πιστεύουμε ότι μέρα με τη μέρα το υπάρχον ρόστερ θα γίνεται καλύτερο».

Για τον Ντόρσεϊ: «Δεν ξέρω, δεν είναι κάτι που μπορώ να πω. Αυτή τη στιγμή είμαστε εδώ για το αυριανό παιχνίδι, το οποίο είναι απαιτητικό. Ο Ντόρσεϊ δεν θα είναι αύριο με την ομάδα. Δεν είναι ότι δεν θέλω να μιλήσω, αλλά καλύτερα να μιλήσουμε για το παιχνίδι το αυριανό, με το ρόστερ που έχουμε και μετά θα έχουμε όλο το χρόνο να αναλύσουμε τα άλλα θέματα».

Για το ματς με τη Ντουμπάι: «Να έχουμε καλύτερη δημιουργία και καλύτερη εκτέλεση, να μην πάμε σε βιαστικές αποφάσεις».

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«Η αγορά είναι περιορισμένη, οι καλοί παίκτες δεν φεύγουν από τις ομάδες τους»

Για το σχόλιο του Βούτσεβιτς: «Εδώ εκπροσωπώ τον Ολυμπιακό, δεν έχει σημασία πώς αισθάνομαι εγώ. Δεν το γνωρίζω το παιδί, με τιμάει, θα ήθελα να επικεντρωθούμε στον Ολυμπιακό και όχι σε εμένα».

Για την αγορά: «Η αγορά είναι περιορισμένη. Οι καλοί παίκτες δεν φεύγουν από τις ομάδες τους. Υπάρχει ένας συνδυασμός πραγμάτων που σκεφτόμαστε. Αν πάρεις παίκτη από την Αμερική θέλει αρκετό χρόνο προσαρμογής, αν τον πάρεις από την Ευρώπη είναι δύσκολο να τον βγάλεις από την ομάδα του.

Αυτό που διαπιστώνω σαν συμπέρασμα είναι ότι είναι τόσο ψηλό το επίπεδο του Ολυμπιακού και δεν είναι εύκολο για έναν παίκτη να μπει και να έχει αμέσως επίδραση. Πρέπει να είναι πάρα πολύ καλός παίκτης, που αυτή τη στιγμή δεν ξέρω πόσοι υπάρχουν».

Για τον Μιλουτίνοβ και τον Κόντσαρ: «Οι προπονήσεις οι τελευταίες βοηθούν να νιώσουν καλύτερα».