Αλέσιο Λίσι: «Αδύνατο να βρεθεί τόσο σύντομα παίκτης επιπέδου Κωνσταντέλια» -Τι δήλωσε για τον αγώνα του ΠΑΟΚ με την Μπραν - iefimerida.gr

Ο Αλέσιο Λίσι προσπαθεί να βρει λύσεις στη... μετά Κωνσταντέλια εποχή και τόνισε, ενόψει του αγώνα με την Μπραν, ότι ο ΠΑΟΚ θα πρέπει να αντέξει στην πίεση των Νορβηγών.

Ο ΠΑΟΚ θέλει να αφήσει πίσω του τον αποκλεισμό από το Europa League και να ανασυνταχθεί μετά την αποχώρηση του Γιάννη Κωνσταντέλια για λογαριασμό της Ντόρτμουντ, έχοντας στρέψει αποκλειστικά το βλέμμα του στο τελευταίο του ευρωπαϊκό... χαρτί που δεν είναι άλλο από το Conference League.

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Οι Θεσσαλονικείς θέλουν να βάλουν τις βάσεις για πρόκριση στη League Phase από την Τούμπα και μια ημέρα πριν από την πρώτη «μάχη» των playoffs με τη νορβηγική Μπραν (20/8, 20:45), ο Αλέσιο Λίσι μίλησε στη συνέντευξη Τύπου για το τι περιμένει αγωνιστικά, τοποθετήθηκε για τα μεταγραφικά, ενώ αποκάλυψε το τι είπε στον Κωνσταντέλια.

Λίσι: «Πρέπει να διορθώσουμε την κατάσταση»

Για τις απουσίες που έχει να διαχειριστεί η Μπραν: «Η Μπραν έχει πολλές εναλλακτικές. Και εμείς παίζουμε με απουσίες, αυτό είναι το ποδόσφαιρο, οπότε θα υπάρχει μία ισορροπία».

Για τις αντιδράσεις με αφορμή την πώληση του Κωνσταντέλια: «Είμαι αφοσιωμένος στο παιχνίδι, έχουμε εκ των κορυφαίων οπαδών στον κόσμο. Είμαι σίγουρος ότι θα είναι 90 λεπτά δίπλα μας και αυτό θα είναι το κλειδί του αγώνα».

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Για το αν θα αλλάξει το πλάνο λόγω της απουσίας του Κωνσταντέλια: «Πρέπει να φτιάξουμε κάτι, γιατί είναι ένας παίκτης πολύ καλού επίπεδου. Έχουμε δύο μεγάλες μάχες και πρέπει να διορθώσουμε αυτή την κατάσταση. Έχουμε διαφορετικούς παίκτες που μπορούν να συνεισφέρουν για να ανταποκριθούμε στη μετά Κωνσταντέλια εποχή».

Για το τι ματς περιμένει: «Ένα παιχνίδι που θα πιέσει πολύ η Μπραν. Να είμαστε έτοιμοι να αντέξουμε αυτή την πίεση των Νορβηγών. Να έχουμε την ίδια ταχύτητα με αυτούς, κάτι δύσκολο γιατί η Μπραν είναι στη μέση του πρωταθλήματος».

«Να βρούμε παίκτες στη θέση του Κωνσταντέλια»

Για τις μεταγραφικές ανάγκες του ΠΑΟΚ: «Είναι ένας πολύ σημαντικός παίκτης. Πρέπει να υπογράψουμε κάτι σ’ αυτή τη θέση, σε ένα παρόμοιο επίπεδο. Εμπιστεύομαι τους αθλητικούς διευθυντές και τη διοίκηση. Να βρούμε παίκτες σε αυτή τη θέση που να προσφέρουν παρόμοια με τον Ντέλια. Δύο παίκτες σε παρόμοια θέση με αυτή. Αδύνατο να βρεθεί τόσο σύντομα παρόμοιας αξίας παίκτης.

Αύριο είναι το πιο σημαντικό ματς. Να τα δώσουμε όλα. Αυτή τη στιγμή έχουμε κάποιες καταστάσεις με τον Ζίβκοβιτς, για παράδειγμα, οπότε πρέπει να το διαχειριστούμε. Μπορούμε να μιλήσουμε για το πρόγραμμα, αλλά πρέπει να επικεντρωθούμε στο ματς με την Μπραν και να μπούμε στην Ευρώπη».

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«Είπα στον Κωνσταντέλια ότι του αξίζουν τα καλύτερα»

Πρόσθεσε για το θέμα του Κωνσταντέλια πως: «Κάναμε μία καλή συζήτηση χθες που ήρθε στην προπόνηση, δεν θα τα πω όλα προφανώς. Του είπα ότι του αξίζουν τα καλύτερα, είναι εξαιρετικός άνθρωπος, εξαιρετικός ποδοσφαιριστής και του ευχήθηκα τα καλύτερα. Στο πρώτο ματς με την Άντερλεχτ έπρεπε να κερδίσουμε.

Στο Βέλγιο ήμασταν κακοί. Είναι το τέταρτο επίσημο ματς. Τα τρία πρώτα ήταν καλά, οπότε συνεχίσουμε να δουλεύουμε για να διορθώσουμε το πρόβλημα του τελευταίου ματς. Ελπίζω αύριο να δούμε την ομάδα που βλέπαμε μέχρι πριν το Βέλγιο».

Για τις καιρικές συνθήκες: «Για μένα είναι πιο σημαντικό ότι Μπραν είναι στη μέση του πρωταθλήματος, συγκριτικά με τη ζέστη. Αυτό είναι πιο σημαντικό».

Σανταμαρία: «Να μπούμε στο Conference League»

Η αρχική τοποθέτηση του Μπαπτίστ Σανταμαρία: «Τώρα έχουμε έναν στόχο, να μπούμε στο Conference League. Είναι εξαιρετικά σημαντικό και είναι ο μοναδικός μας στόχος. Έχουμε μπροστά μας δύο τελικούς και πρέπει να νικήσουμε τόσο στην Τούμπα όσο και εκτός έδρας. Είναι εξαιρετικά σημαντικό να καταλάβουν όλοι πως πρόκειται για δύο τελικούς».

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Αναφορικά με τις απουσίες και τη δική του κατάσταση: «Δεν σκέφτομαι τις απουσίες, έχουμε πολλούς καλούς παίκτες. Σε κάθε παιχνίδι αισθάνομαι καλύτερα από πλευράς φυσικής κατάστασης και μέσα από κάθε ματς μαθαίνω καλύτερα και τον παρτενέρ μου».

Τέλος, αναφέρθηκε και στις καιρικές συνθήκες: «Έχω παίξει στην Ισπανία και ο καιρός είναι πάνω-κάτω ίδιος με αυτόν στην Ελλάδα. Ίσως έχουμε ένα πλεονέκτημα εδώ λόγω της ζέστης».