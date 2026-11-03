Θρήνος στην Ισπανία για τον θάνατο του Χεσούς Ντε Μιγκέλ -Αναβάλλεται η σημερινή αγωνιστική δράση λόγω πένθους - iefimerida.gr

Στο πένθος έχει βυθιστεί η ποδοσφαιρική κοινότητα της Ισπανίας λόγω του θανάτου του επιθετικού της Τενερίφης, Χεσούς ντε Μιγκέλ Αλαμέδα, μετά τη σφοδρή σύγκρουση με τον τερματοφύλακα της Ανδόρας, Χεσούς Οουόνο.

Για το λόγο αυτό και η ποδοσφαιρική ομοσπονδία της χώρας ανακοίνωσε ότι σε ένδειξη πένθους αναβάλλονται οι αγώνες που ήταν προγραμματισμένοι για σήμερα σε Copa del Rey, Mapfre, Copa de la Reina Iberdrola, αλλά και η παρουσίαση της εθνικής Ελπίδων.

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«Η μεγάλη ισπανική ποδοσφαιρική οικογένεια παραμένει ενωμένη στη θλίψη για αυτή τη θλιβερή απώλεια»

Ειδικότερα, η ανακοίνωση της ποδοσφαιρικής ομοσπονδίας της Ισπανίας αναφέρει τα εξής:

«Μετά την επιβεβαίωση του θανάτου του Χεσούς ντε Μιγκέλ, παίκτη της CD Tenerife, και ως ένδειξη σεβασμού και αλληλεγγύης, η RFEF αποφάσισε την αναστολή των αγώνων που ήταν προγραμματισμένοι για αυτήν την Τρίτη, 3 Νοεμβρίου, που αντιστοιχούν στον πρώτο και τρίτο γύρο του Copa del Rey, Mapfre και Copa de la Reina Iberdrola, αντίστοιχα.

Ομοίως, η επίσημη παρουσίαση στο Almendralejo του αγώνα της Εθνικής Ομάδας U21 εναντίον της Ιαπωνίας έχει επίσης ανασταλεί.

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Η RFEF θα ανακοινώσει τις επόμενες ημέρες το νέο πρόγραμμα των τουρνουά της και τις τελικές ώρες για τους αναβληθέντες αγώνες.

Η μεγάλη ισπανική ποδοσφαιρική οικογένεια παραμένει ενωμένη στη θλίψη για αυτή τη θλιβερή απώλεια και εκφράζει όλη την αγάπη και την υποστήριξή της στην οικογένεια, τους φίλους και τους αγαπημένους του Χεσούς ντε Μιγκέλ, καθώς και στην ομάδα της Τενερίφης και σε όλους τους οπαδούς της, σε αυτές τις πολύ δύσκολες στιγμές».

Ένωση Ισπανών ποδοσφαιριστών: Ο θάνατος του Ντε Μιγκέλ αφήνει τεράστιο κενό



Την βαθιά της θλίψη εξέφρασε και η Ένωση Ισπανών Ποδοσφαιριστών (AFE) για την απώλεια του 30χρονου επιθετικού.

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Αναλυτικά η σχετική ανακοίνωση αναφέρει τα εξής:

«Το Διοικητικό Συμβούλιο και ολόκληρη η ευρύτερη οικογένεια της Ένωσης Ισπανών Ποδοσφαιριστών (AFE) εκφράζουν τη βαθιά τους θλίψη για την απώλεια του Χεσούς Ντε Μιγκέλ, παίκτη της Τενερίφης και μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσης. Ο θάνατός του αφήνει ένα τεράστιο κενό σε όλους εμάς που μοιραστήκαμε μαζί του το πάθος για το ποδόσφαιρο, την αφοσίωσή του στην ποδοσφαιρική κοινότητα και το έργο του για την υπεράσπιση των δικαιωμάτων των συναδέλφων του επαγγελματιών ποδοσφαιριστών.

Το Διοικητικό Συμβούλιο, το προσωπικό της AFE και η ποδοσφαιρική κοινότητα εκφράζουν τα θερμά τους συλλυπητήρια στην οικογένεια, τους φίλους και τους αγαπημένους του, καθώς και στους συμπαίκτες του στην Τενερίφη.

Σε αυτές τις στιγμές βαθιάς θλίψης, τους προσφέρουμε όλη μας την αγάπη, τη στήριξη και την αλληλεγγύη μας. Θα είσαι πάντα κομμάτι της οικογένειάς μας».