Πένθος στην οικογένεια του ΠΑΟΚ: Πέθανε ο αδελφός του Ιβάν Σαββίδη, Παύλος - iefimerida.gr

Στο πένθος «βυθίστηκε» η οικογένεια του ΠΑΟΚ καθώς ο αδελφός του Ιβάν Σαββίδη, Παύλος, άφησε την τελευταία του πνοή σε ηλικία 72 ετών.

Πολύ δύσκολες στιγμές για τον ισχυρό άνδρα της ΠΑΕ ΠΑΟΚ, Ιβάν Σαββίδη καθώς ο μεγάλος αδελφός του, Παύλος, που νοσηλευόταν το τελευταίο διάστημα, έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 72 ετών την Τετάρτη (22/4).

«Μαύρη» ημέρα ξημέρωσε για τον Ιβάν Σαββίδη που θρηνεί για την απώλεια του αδελφού του, Παύλου, του οποίου η υγεία είχε επιβαρυνθεί σημαντικά το τελευταίο διάστημα, με το κλίμα στον ΠΑΟΚ να είναι ιδιαίτερα βαρύ και την «ασπρόμαυρη» οικογένεια να έχει βυθιστεί στο πένθος.

Και όλα αυτά δυο ημέρες μετά τη συμπλήρωση των 100 χρόνων ζωής του «δικεφάλου του βορρά». Μάλιστα, χθες είχε γίνει γνωστή η είδηση ότι ο Ιβάν Σαββίδης βρισκόταν στη Θεσσαλονίκη για προσωπικές του υποθέσεις οι οποίες, δυστυχώς, δεν ήταν για ευχάριστο λόγο.

Αξίζει να τονιστεί ότι παραμένει άγνωστο το αν ο Ιβάν Σαββίδης θα δώσει το «παρών» στο Πανθεσσαλικό για τον τελικό Κυπέλλου Ελλάδος του ΠΑΟΚ με τον ΟΦΗ, με τα δυσάρεστα «χτυπήματα» στην οικογένεια του «δικεφάλου του βορρά» να είναι πολλά, μιας και πρόσφατα απεβίωσε ο πατέρας του Ραζβάν Λουτσέσκου, Μιρτσέα.