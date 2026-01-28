Champions League: Θρίαμβος του Ολυμπιακού στο Άμστερνταμ, νίκησε 2-1 τον Άγιαξ και προκρίθηκε στα play off -Δείτε τα γκολ - iefimerida.gr

Ο Ολυμπιακός πήρε το θρίλερ στο Άμστερνταμ επικρατώντας με 2-1 του Άγιαξ, χάρη στα γκολ των Μαρτίνς και Έσε, και προκρίθηκε στα playoff του Champions League.

Ο Άγιαξ υποδέχτηκε τον Ολυμπιακό στην κατάμεστη «Γιόχαν Κρόιφ Αρίνα» για την 8η αγωνιστική της League Phase του Champions League, με τους γηπεδούχους να έχουν την πρώτη καλή στιγμή στο 8ο λεπτό, όμως ο Ρέτσος έδιωξε τον κίνδυνο πριν η μπάλα φτάσει στον Κλάασεν.

Η ομάδα του Μεντιλίμπαρ απάντησε στο 13', με τον Ροντινέι να εκτελεί το κόρνερ, τον Κοστίνια να παίρνει την κεφαλιά όπως και με τη Λεβερκούζεν, ο Γιάρος όμως σταμάτησε την προσπάθειά του. Το 1-0 άγγιξαν οι Ολλανδοί στο 25', όταν ο Βάινταλ μπήκε στην περιοχή από αριστερά, έκανε το γύρισμα, ο Τζολάκης έδιωξε, ο Γκλουκ όμως πήρε την μπάλα, εκτέλεσε με το αριστερό από πολύ καλή θέση, αλλά την έστειλε άουτ.

Στο 33', ο Γκοντς απέφυγε τον Κοστίνια, έκανε το γύρισμα από αριστερά για τον Ντόλμπεργκ, ο οποίος βρήκε δίχτυα, αλλά το γκολ δεν μέτρησε λόγω οφσάιντ, ενώ στο 43', ο Ολυμπιακός είχε την δική του καλή στιγμή με το γύρισμα του Ροντινέι για τον Ταρέμι, όμως το πλασέ του Ιρανού κόντραρε.

Ο Άγιαξ απάντησε άμεσα με την εξαιρετική κάθετη του Ντόλμπεργκ, την οποία πήρε ο Γκαεΐ, ο Ορτέγκα τον ανάγκασε να βγει άουτ, απομακρύνοντας έτσι τον κίνδυνο για τους «ερυθρόλευκους».

O Ολυμπιακός μπήκε με άλλη διάθεση στην επανάληψη και είχε μία καλή στιγμή με τη σέντρα του Έσε από τα δεξιά, ο Ελ Κααμπί έπεσε προσπαθώντας να πιάσει την μπάλα με τον κεφάλι, αλλά δεν πρόλαβε.

Ωστόσο στο 52', η εκπληκτική συνεργασία Ταρέμι και Ζέλσον Μαρτίνς έδωσε το προβάδισμα στην ομάδα του Μεντιλίμπαρ. Ο Ταρέμι έκανε το γύρισμα για τον Μαρτίνς και ο Πορτογάλος πλάσαρε για το 0-1, παγώνοντας την «Γιόχαν Κρόιφ Αρίνα».

Οι «ερυθρόλευκοι» συνέχισαν να προκαλούν αναστάτωση στην άμυνα των γηπεδούχων και στο 58', ο Ταρέμι έδωσε με το κεφάλι στον Ζέλσον, εκείνος όμως από καλή θέση έστειλε την μπάλα άουτ.

Στο 65', ο Στερ πλάσαρε με το δεξί, η μπάλα βρήκε στον Μουζακίτη και ο Άγιαξ κέρδισε πέναλτι για χέρι του νεαρού μέσου. Ο Ντόλμπεργκ ανέλαβε την εκτέλεση και έφερε το ματς στα ίσα.

Ωστόσο, οι «ερυθρόλευκοι» στο 79' έκαναν την ανατροπή. Ο Τσικίνιο εκτέλεσε το κόρνερ, ο Έσε πήρε την κεφαλιά και έγραψε το 1-2, με το οποίο χάρισε στην ομάδα του τεράστια νίκη και παράλληλα την πρόκριση στην επόμενη φάση του Champions League.

ΑΓΙΑΞ (Φρεντ Γκριμ): Γιάρος, Σούταλο, Μπαας, Βάινταλ (88΄ Νας), Γκάεϊ, Ρεγκίρ, Κλάασεν (69΄ Μπουνίντα), Στόιρ (69΄ Έντβαρντσεν), Γκλουκ (80΄ Μόκιο), Γκοντς, Ντόλμπεργκ (80΄ Βέγκχορστ)

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ): Τζολάκης, Ορτέγκα, Πιρόλα (28΄ λ.τρ. Μπιανκόν), Ρέτσος, Κοστίνια, Έσε, Μουζακίτης (72΄ Σιπιόνι), Μαρτίνς (88΄ Μπρούνο), Ρόντινεϊ (89΄ Ποντένσε), Ταρέμι, 74΄ Ελ Κααμπί (72΄ Τσικίνιο)