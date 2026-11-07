Θρίαμβος... λύτρωσης για Νότιγχαμ Φόρεστ -Κατατρόπωσε με τριάρα τη Μάντσεστερ Σίτι - iefimerida.gr

Η Νότιγχαμ Φόρεστ έβαλε «τέλος» στο αρνητικό σερί και με πρωταγωνιστή τον Λίαμ Ντέλαπ επικράτησε της Μάντσεστερ Σίτι με 3-1 για την 10η αγωνιστική της Premier League.

Η Νότιγχαμ Φόρεστ, μπορεί να μην είχε βάλει γκολ εντός έδρας, ωστόσο κόντρα στη Μάντσεστερ Σίτι έδειξε... άγριες διαθέσεις πετυχαίνοντας τρία τέρματα. Η ομάδα του Γκλάσνερ κέρδισε 3-1 τους «πολίτες» και «ξεκόλλησε» από τη ζώνη του υποβιβασμού.

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Πλέον η Νότιγχαμ Φόρεστ έφτασε τους εννέα βαθμούς, ενώ η Μάντσεστερ Σίτι βρίσκεται στο -6 από την πρωτοπόρο Άρσεναλ με 21 βαθμούς.

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Στο 6ο λεπτό της αναμέτρησης, η Νότιγχαμ έδειξε τις προθέσεις της και πήρε από πολύ νωρίς... κεφάλι στο σκορ. Ο Κούνια με πολύ όμορφη ατομική προσπάθεια πλάσαρε τον Ντοναρούμα και έγραψε το 1-0.

Ο ΜακΑτί απείλησε εκ νέου την εστία των «πολιτών» στο 12', αλλά το σουτ δεν ανησύχησε ιδιαίτερα τον Ντοναρούμα. Με την Μάντσεστερ Σίτι... υπνωτισμένη, η ομάδα του Γκλάσνερ κατάφερε να πάρει «αέρα» δύο τερμάτων στο 18ο λεπτό.

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Ο Ντέλαπ πραγματοποίησε μια εκπληκτική κούρσα με τη μπάλα και μεένα φανταστικό τελείωμα έστειλε τη μπάλα στα δίχτυα της ομάδας του Μαρέσκα για το 2-0.

Η πρώτη μεγάλη ευκαιρία από πλευράς Σίτι ήρθε στο 41ο λεπτό με τον Χάαλαντ, όταν ο Νορβηγός πέρασε τον Σελς, αλλά το πλασέ απομακρύνθηκε πάνω στη γραμμή από τους αμυντικούς της Νότιγχαμ.

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Η Μάντσεστερ Σίτι ξεκίνησε δυναμικά το δεύτερο μέρος και κατάφερε να μειώσει άμεσα με τον Σερκί. Ο Γάλλος μεσοεπιθετικός με ένα εκπληκτικό βολέ στην κίνηση έστειλε τη μπάλα στα δίχτυα του Σελς για να μειώσει σε 2-1 (52').

Οι «πολίτες» ανέβασαν την πίεση τους και με τον Χάαλαντ «άγγιξε» την ισοφάριση στο 59ο λεπτό, με το δεξί σουτ του Νορβηγού να περνάει ελάχιστα άουτ.

Η Νότιγχαμ έφτασε κοντά στο 3-1 με το Γιέιτς, ωστόσο του σουτ κόντραρε, η μπάλα πήρε περίεργη τροχιά και κατέληξε στο δοκάρι του Ντοναρούμα. Η ομάδα του Γκλάσνερ κόντρα στη ροή του αγώνα βρήκε το τρίτο γκολ.

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Ο απίθανος Ντέλαπ έφυγε στην αντεπίθεση στο 73' και με ένα εξαιρετικό πλασέ έστειλε τη μπάλα στο «παραθυράκι» του Ντοναρούμα, στον οποίο δεν άφησε κανένα περιθώριο αντίδρασης.

Μετά το τρίτο γκολ των γηπεδούχων, ο αγώνας «έσβησε», με τη Μάντσεστερ Σίτι να έχει διαρκώς τη μπάλα στα πόδια της αλλά να μην μπορεί να βρει κάποια αξιοσημείωτη ευκαιρία μέχρι το φινάλε της αναμέτρησης.

Οι συνθέσεις των ομάδων:﻿

ΝΟΤΙΓΧΑΜ (Γκλάσνερ): Σελς, Κούνια, Μουρίγιο, Μιλένκοβιτς, Μουνιόζ (65’ Νετς), Γιάιτς (79' Σανγκαρέ), Σλάγκερ, Γουίλιαμς, ΜακΑτί (65’ Εντόι), Ντελάπ(87' Ζεσούς), Γκιμπς-Γουάιτ

ΜΑΝΤΣΕΣΤΕΡ ΣΙΤΙ (Μαρέσκα): Ντοναρούμα, Κουσάνοφ, Ντιας, Γκέχι (46' Ο' Ράιλι), Γκβάρντιολ (46' Νούνιες), Άντερσον, Φερνάντες (78' Φόντεν), Εντιάγε, Σερκί, Ντοκού, Χάαλαντ