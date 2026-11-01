Θλίψη στον στίβο: Πέθανε η πρωταθλήτρια Ευρώπης Κιάρα ΜακΓκίαν σε ηλικία 34 ετών - iefimerida.gr

Η πρωταθλήτρια Ευρώπης στα 1.500 μέτρα του στίβου το 2024, η Ιρλανδή Κιάρα ΜακΓκίαν, άφησε την τελευταία της πνοή σε ηλικία 34 ετών.

Η πρωταθλήτρια των αποστάσεων έδινε τον τελευταίο ενάμιση χρόνο μάχη με τον καρκίνο και σήμερα το πρωί άφησε την τελευταία της πνοή.

«Το πρωί στις 6:30 η Ciara έχασε τη μάχη με τον καρκίνο έχοντας δίπλα της τους αγαπημένους της ανθρώπους. Μία αγαπημένη κόρη, αδερφή, σύζυγος, φίλη και έμπνευση για πολλούς θα μας λείψει βαθιά. Ar dheis Dé go raibh a hanam (είθε η ψυχή της να βρίσκεται στα δεξιά του Θεού)» ανέφερε η οικογένειά της σε ανακοίνωση.

Η ΜακΓκίαν, φυσικοθεραπεύτρια στο επάγγελμα, είχε αναδειχθεί πρωταθλήτρια Ευρώπης στα 1.500μ. το 2024 στην Ρώμη, ήταν δεύτερη στην ίδια διοργάνωση το 2022, και τρίτη το 2016. Στην καριέρα της είχε πολλές διακρίσεις από τις μικρές κατηγορίες, καθώς ήταν δεύτερη στο Παγκόσμιο πρωτάθλημα Κ20, ενώ το ατομικό της ρεκόρ στο αγώνισμα των 1.500μ. ήταν 3:55.87.

Στις 4 Ιουλίου του 2025 είχε ανακοινώσει ότι διαγνώστηκε με καρκίνο, ενώ τον περασμένο Ιούλιο πως η διάγνωση της ήταν στο στάδιο 4. Πριν από έναν περίπου μήνα παντρεύτηκε τον σύντροφό της, Τόμας Μόραν.