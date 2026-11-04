Θέμα... μελέτης στην Πορτογαλία οι κινήσεις του Φώτη Ιωαννίδη: Ο λόγος που τον αποθεώνουν [βίντεο] - iefimerida.gr

Ο Φώτης Ιωαννίδης ξεχωρίζει με τη φανέλα της Σπόρτινγκ Λισαβόνας για πολλούς και διαφορετικούς λόγους στα μάτια των Πορτογάλων.

Ο Φώτης Ιωαννίδης είναι ένας παίκτης που μπορεί να προκαλέσει αρκετά προβλήματα στις αντίπαλες άμυνες. Η Σπόρτινγκ Λισαβόνας τον πίστευε και τον πιστεύει και του το δείχνει. Ο Έλληνας φορ χάρη στην ταχύτητά του και την σωματοδομή του είναι μόνιμη πηγή κινδύνων για τους κεντρικούς αμυντικούς. Μάλιστα, ένα από τα «όπλα» του είναι οι χαρακτηριστικές του κινήσεις με το σώμα.

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Γι' αυτό τον λόγο και οι Πορτογάλοι έκαναν ολόκληρη ανάλυση πάνω στον έμπειρο κεντρικό επιθετικό. Οι Ίβηρες εστίασαν στο πόσο ωραία υποδέχεται την μπάλα και πόσο καλά βάζει το σώμα του ο Φώτης Ιωαννίδης πριν καν η μπάλα περάσει στα πόδια του. Αυτό από μόνο του είναι ικανό και να του δώσει ένα μικρό προβάδισμα έναντι των αμυντικών που έχει να αντιμετωπίσει.

Ο Φώτης Ιωαννίδης χάρη σε αυτή την κίνηση δείχνει ότι μπορεί να βάλει δύσκολα στον προσωπικό του αντίπαλο και να τον... στείλει από τη μία στιγμή στην άλλη, δίχως να μπορεί κανένας να τον σταματήσει αν και εφόσον βάλει την μπάλα μπροστά του. Κάτι που γίνεται πραγματικότητα έτσι και αλλιώς τις πιο πολλές φορές.

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Φώτης Ιωαννίδης: Κάνει τη διαφορά με κάθε τρόπο

Ο Φώτης Ιωαννίδης είναι ένας από τους πληρέστερους επιθετικούς που έχει βγάλει το ελληνικό ποδόσφαιρο τα τελευταία χρόνια. Κάτι που δείχνει ολοένα και πιο συχνά με τη φανέλα της Εθνικής Ελλάδος, αλλά και της Σπόρτινγκ Λισαβόνας.

Ωστόσο, αν και εφόσον δεν έχει μπροστά του κάποιον άλλο τραυματισμό, όπως συνέβη εσχάτως, τότε είναι σίγουρο ότι δεν θα σταματήσει να σκοράρει με τη φανέλα της Πορτογαλίκης ομάδας.