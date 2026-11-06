Θάνατος Χεσούς Ντε Μιγκέλ: Σκέψεις να βάλει τέλος στην καριέρα του κάνει ο Οβόνο - iefimerida.gr

Ο Χεσούς Οβόνο σκέφτεται ολοένα και πιο έντονα να σταματήσει την καριέρα του, μετά τη μοιραία σύγκρουση που είχε με τον Χεσούς Ντε Μιγκέλ και προκάλεσε τον θάνατό του.

Δύσκολες στιγμές περνάει ο Χεσούς Οβόνο. Ο τερματοφύλακας της FC Ανδόρα δεν σταματάει να σκέφτεται όλα όσα έγιναν στο παιχνίδι με την Τενερίφη και προκάλεσαν τον Χεσούς Ντε Μιγκέλ με τον έμπειρο τερματοφύλακα να βρίσκει με δύναμη στο στήθος τον αντίπαλό του. Ένα χτύπημα που δεν κατάφερε να περάσει με επιτυχία ο Ισπανός επιθετικός και έμελλε να του στοιχίσει την ίδια του τη ζωή.

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Ο Χεσούς Οβόνο, όπως έγινε γνωστό από τη «Mundo Deportivo», έχει δίπλα του ανθρώπους του συλλόγου που προσπαθούν να τον «ανεβάσουν» ψυχολογικά και να το δείξουν ότι μπορεί να βγει πιο δυνατός από αυτή την περιπέτεια χωρίς να σταματήσει την καριέρα του, ενώ παράλληλα του δείχνουν και ανάλογα περιστατικά και πώς τα διαχειρίστηκαν οι παίκτες που ήταν πρωταγωνιστές. Ωστόσο, εκείνος σκέφτεται να βάλει τέλος στην καριέρα του και να κρεμάσει τα γάντια του, όπως έκανε γνωστό και η Αννα Μαγέ, η οποία είναι γενική συντονίστρια της εθνικής ανδρών της Ισημερινής Γουινέας.

Παράλληλα, ο ταλαντούχος κίπερ είχε και έχει συνέχεια δίπλα του τους δικούς του ανθρώπους. Την οικογένειά του που δεν σταματάει να τον στηρίζει. Ειδικά τώρα σε αυτές τις στιγμές που είναι δύσκολες και καθοριστικές για εκείνον, την καριέρα του και τη ζωή του.

Χεσούς Οβόνο: Νιώθει ενοχές για όλα όσα έγιναν με τον Χεσούς Ντε Μιγκέλ

Το περιστατικό με τον Χεσούς Οβόνο πρωταγωνιστή είναι πολύ σπάνιο. Αλλά και πολύ σημαντικό ταυτόχρονα. Ο έμπειρος τερματοφύλακας δεχόταν και δέχεται πολλά υβριστικά μηνύματα για όλα όσα έγιναν στο ματς με την Τενερίφη.

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Αλλά αυτά μικρή σημασία έχουν για εκείνον, καθώς όπως έκανε γνωστό και με το μήνυμά του προς την οικογένεια του Χεσούς Ντε Μιγκέλ ακόμα δεν έχει ξεπεράσει όλο αυτό που συνέβη και προκάλεσε.

«Αυτές είναι οι πιο δύσκολες ημέρες της ζωής μου. Δυσκολεύομαι να βρω τις κατάλληλες λέξεις και μου είναι εξαιρετικά δύσκολο να διαχειριστώ όλα όσα έχουν συμβεί. Νιώθω ανείπωτο πόνο για την απώλεια του Χεσούς. Οι σκέψεις μου είναι μαζί του, με την οικογένειά του και με όλους όσοι τον αγάπησαν. Γνωρίζω ότι υπάρχουν πολλά ζητήματα που θα πρέπει να αντιμετωπιστούν και είμαι έτοιμος να αναλάβω όποια ευθύνη μου αναλογεί, με απόλυτο σεβασμό», τα λόγια του.﻿