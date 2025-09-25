Θανάσης Καπνίδης: Έφυγε από τη ζωή ο προπονητής του Ιωάννη Μελισσανίδη -Σημάδεψε την ελληνική ενόργανη γυμναστική - iefimerida.gr

Ο Θανάσης Καπνίδης, καταξιωμένος προπονητής της ενόργανης γυμναστικής, απεβίωσε αφήνοντας πίσω του ένα μεγάλο κενό στον ελληνικό αθλητισμό.

Μαζί με τον αθλητή Ιωάννη Μελισσανίδη, συνέβαλαν καθοριστικά στην καθιέρωση της Ελλάδας στον παγκόσμιο χάρτη της γυμναστικής.

Καθ’ όλη τη διάρκεια της καριέρας του, ο Καπνίδης ξεχώριζε για την προσήλωση, τη γνώση και την αφοσίωσή του στους αθλητές του, κερδίζοντας τον σεβασμό συναδέλφων και αθλουμένων. Η είδηση του θανάτου του προκάλεσε θλίψη στον χώρο της ελληνικής ενόργανης, που αποχαιρετά έναν δάσκαλο και καθοδηγητή που σημάδεψε μια ολόκληρη εποχή.

Οι συνεργάτες και φίλοι του εκφράζουν τα συλλυπητήριά τους, τονίζοντας την προσφορά του στην ανάπτυξη και την προβολή του αθλήματος στη χώρα μας.

Η ανάρτηση της Ευγενίας Γήτα για τον θάνατο του προπονητή του Ιωάννη Μελισσανίδη:

«Ο Θανάσης Καπνίδης μαζί με τον Ιωάννη Μελισσανίδη άλλαξαν την ιστορία στην ενόργανη γυμναστική!

Έβαλαν την Ελλάδα στον παγκόσμιο χάρτη του αθλήματος! Ο Θανάσης, ο δάσκαλος, ο προπονητής δεν είναι πια ανάμεσα μας…

Άλλη μια μεγάλη απώλεια για τον ελληνικό αθλητισμό !

Καλό ταξίδι στο φως, Θανάση…»