Θα πάρει 500.000 ευρώ για να παίξει δύο αγώνες με τη Φενέρμπαχτσε! Τέτοια λεφτά δεν βγάζει ούτε ο Κριστιάνο - iefimerida.gr

Η Φενέρμπαχτσε κατέκτησε για τρίτη φορά μέσα σε τέσσερα χρόνια τη Euroleague γυναικών, νικώντας τη Γαλατάσαραϊ με 68-55 στη Σαραγόσα, έχοντας μία από τις πιο «βαριές» οικονομικά ομάδες που έχουν παρουσιαστεί ποτέ στη διοργάνωση.

Στο ρόστερ της τούρκικης ομάδας, αν και όχι από την αρχή αλλά μόνο για δύο αγώνες στο Final 6, βρέθηκε και η Μπριάνα Στιούαρτ, η οποία στον ημιτελικό με τη Τζιρόνα σκόραρε 3 πόντους σε 21:51 λεπτά και στον τελικό με τη Γαλατάσαραϊ πέτυχε 9 πόντους σε 28:33 λεπτά συμμετοχής



