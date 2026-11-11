 «Υπολογίζεις λάθος και συμβαίνει» -Θα μπορούσε να είχε αποφευχθεί ο θάνατος του Χεσούς ντε Μιγκέλ; - iefimerida.gr
ΣΠΟΡ

«Υπολογίζεις λάθος και συμβαίνει» -Θα μπορούσε να είχε αποφευχθεί ο θάνατος του Χεσούς ντε Μιγκέλ;

Στιγμιότυπο από την ενός λεπτού σιγή στη μνήμη του Χεσούς ντε Μιγκέλ στο ματς της Λανς με τη Κόμο στο Champions League
Στιγμιότυπο από την ενός λεπτού σιγή στη μνήμη του Χεσούς ντε Μιγκέλ στο ματς της Λανς με τη Κόμο στο Champions League/Φωτογραφία:AP
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Η τραγική σύγκρουση του Χεσούς ντε Μιγκέλ με τον αντίπαλο τερματοφύλακα έχει προκαλέσει έντονο προβληματισμό στο ποδόσφαιρο - Ειδικοί αναλύουν τη μοιραία φάση και εξηγούν τους παράγοντες που οδήγησαν σε αυτήν.

Ενώ συνεχίζονται οι φόροι τιμής στη μνήμη του Χεσούς ντε Μιγκέλ, του ποδοσφαιριστή της Τενερίφης που πέθανε μετά το σοκαριστικό χτύπημα από αντίπαλο τερματοφύλακα, και ο κόσμος του ποδοσφαίρου προσπαθεί να συνειδητοποιήσει τι έχει συμβεί, έχει ανοίξει μια μεγάλη συζήτηση καθώς πρόκειται για αυτές τις περιπτώσεις που τα πάντα αναλύονται με κάθε λεπτομέρεια και συχνά αναζητούνται υπεύθυνοι, ένοχοι ή παράγοντες που ενδεχομένως οδήγησαν στο μοιραίο αποτέλεσμα.

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