«Θα κάνει τεράστιο ρεκόρ» - Η πρόβλεψη για τον ασταμάτητο Τεντόγλου - iefimerida.gr

Το χρυσό μετάλλιο του Μίλτου Τεντόγλου στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα του Μπέρμιγχαμ ήρθε να επιβεβαιώσει για ακόμη μία φορά τη μοναδική θέση που έχει κατακτήσει ο Έλληνας άλτης στην κορυφή του ευρωπαϊκού μήκους.
Με το τέταρτο διαδοχικό χρυσό μετάλλιο στη διοργάνωση, ο Τεντόγλου απέδειξε πως η συνέπεια, η αγωνιστικότητα και η αποφασιστικότητα αποτελούν βασικά στοιχεία της διαδρομής του. Πίσω, όμως, από κάθε μεγάλη επιτυχία κρύβονται στιγμές, αποφάσεις και λεπτομέρειες που συχνά δεν φαίνονται στον αγωνιστικό χώρο.
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