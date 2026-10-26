Θα γυρίσει ο Νόβακ Τζόκοβιτς στη Σερβία μετά τη νίκη των φοιτητών στις εκλογές; - iefimerida.gr

Η νέα κυβέρνηση της Σερβίας είχε τη στήριξη του Νόβακ Τζόκοβιτς και πιθανότατα, αυτή η εξέλιξη ίσως κάνει τον «Νόλε» να γυρίσει στην πατρίδα του.
Στις βουλευτικές εκλογές της 25ης Οκτωβρίου 2026 στη Σερβία, η «Φοιτητική Λίστα – Οι φοιτητές νικούν» κατάφερε να επικρατήσει με σημαντικό ποσοστό. Αυτή η εξέλιξη έβγαλε χιλιάδες Σέρβους στους δρόμους, οι οποίοι πανηγύρισαν την ήττα του κόμματος του Μίλος Βούτσεβιτς.
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