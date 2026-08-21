Ο Τεττέη το πάλεψε αλλά δεν έφταναν τα δύο γκολ του: «Είναι ένα μάθημα για εμάς» [βίντεο] - iefimerida.gr

Ο Ανδρέας Τεττέη σκόραρε δύο φορές αλλά ο Παναθηναϊκός δεν κατάφερε να πάρει τη νίκη.

Η Χράντετς Κράλοβε βρήκε δύο γκολ στο φινάλε και ισοφάρισε, με την πρόκριση στη League Phase του Conference League να είναι ανοιχτή, μετά το 2-2 στο ΟΑΚΑ.

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Ο Τεττέη στάθηκε στο μάθημα που οφείλει να πάρει ο Παναθηναϊκός, αν θέλει να προκριθεί στη ρεβάνς της Τσεχίας.

Ανδρέας Τεττέη: «Δεν είναι ώρα να αναλύσουμε τι έγινε»

«Είναι ένα μάθημα για μας το ματς. Ένα παιχνίδι δεν τελειώνει πριν ο διαιτητής σφυρίξει τη λήξη. Ανακουφιστήκαμε όταν προηγηθήκαμε με 2-0 και ρίξαμε λίγο την ένταση, ενώ έπρεπε να την ανεβάσουμε. Σίγουρα τώρα πρέπει να πάμε να πάρουμε τη νίκη στην Τσεχία.

Δεν είναι ώρα να αναλύσουμε τι έγινε, θα το συζητήσουμε αύριο στην προπόνηση. Για μένα ήταν μια δύσκολη περίοδος γιατί έπαιζα με μια ίωση, είχα μείνει πολύ πίσω, ήμουν στο νοσοκομείο αρκετές μέρες, αλλά επέστρεψα.

Φάνηκε ότι δεν μπορούσα να μείνω ως το τέλος του αγώνα, αλλά ό,τι μπορούσα έκανα. Πρέπει να κρατήσουμε το θετικό, μέχρι να δεχτούμε γκολ ήμασταν πάρα πολύ καλοί. Πάμε εκεί να τα καταφέρουμε».