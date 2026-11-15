Μπορούν να έχουν λίγο τον λογαριασμό; Τεντόγλου και Καραλής τα έσπασαν σε Ρουβά-Λιόλιου [εικόνες]

Ο Μίλτος Τεντόγλου με τον Εμμανουήλ Καραλή και τους Ερνέστο Ομπιένα και Τζέιντον Χίμπερτ πέρασαν το βράδυ στα μπουζούκια, ακούγοντας Σάκη Ρουβά και Κατερίνα Λιόλιου.

Μακριά από τα στάδια και τις αγωνιστικές τους υποχρεώσεις βρέθηκαν ο Μίλτος Τεντόγλου και ο Εμμανουήλ Καραλής, οι οποίοι επέλεξαν να περάσουν το βράδυ τους στα μπουζούκια.



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