 Μπορούν να έχουν λίγο τον λογαριασμό; Τεντόγλου και Καραλής τα έσπασαν σε Ρουβά-Λιόλιου [εικόνες]
ΣΠΟΡ

Μπορούν να έχουν λίγο τον λογαριασμό; Τεντόγλου και Καραλής τα έσπασαν σε Ρουβά-Λιόλιου [εικόνες]

NEWSROOM IEFIMERIDA.GR
Ομπιένα, Χίμπερτ, Καραλής και Τεντόγλου
Ομπιένα, Χίμπερτ, Καραλής και Τεντόγλου | Πηγή @_.wunderkid_

Ο Μίλτος Τεντόγλου με τον Εμμανουήλ Καραλή και τους Ερνέστο Ομπιένα και Τζέιντον Χίμπερτ πέρασαν το βράδυ στα μπουζούκια, ακούγοντας Σάκη Ρουβά και Κατερίνα Λιόλιου.

Μακριά από τα στάδια και τις αγωνιστικές τους υποχρεώσεις βρέθηκαν ο Μίλτος Τεντόγλου και ο Εμμανουήλ Καραλής, οι οποίοι επέλεξαν να περάσουν το βράδυ τους στα μπουζούκια.

Διαβάστε περισσότερα εδώ

Ακολουθήστε το iefimerida στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο iefimerida
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ Μίλτος Τεντόγλου Εμμανουήλ Καραλής στίβος Σάκης Ρουβάς ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΛΙΟΛΙΟΥ

Ροή ειδήσεων

ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ
Tο iefimerida.gr δημοσιεύει άμεσα κάθε σχόλιο. Ωστόσο δεν υιοθετούμε τις απόψεις αυτές καθώς εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή. Σχόλια με ύβρεις διαγράφονται χωρίς προειδοποίηση. Χρήστες που δεν τηρούν τους όρους χρήσης αποκλείονται.

Δείτε επίσης

Περισσότερα