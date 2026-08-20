 Ο Τεντόγλου πήρε το χρυσό, αλλά έχασε 50.000 ευρώ από τον Ντουπλάντις - iefimerida.gr
ΣΠΟΡ

Ο Τεντόγλου πήρε το χρυσό, αλλά έχασε 50.000 ευρώ από τον Ντουπλάντις

Ο Μίλτος Τεντόγλου
Ο Μίλτος Τεντόγλου / Φωτογραφία: Eurokinissi
NEWSROOM IEFIMERIDA.GR

Ο Μίλτος Τεντόγλου πρόσθεσε ακόμη έναν ευρωπαϊκό τίτλο στη σπουδαία καριέρα του, επιβεβαιώνοντας για μία ακόμη φορά τη θέση του στην κορυφή του μήκους.

Παρότι η νίκη του στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα του Μπέρμιγχαμ συνοδεύτηκε από μια εξαιρετική επίδοση, δεν ήταν αρκετή για να του χαρίσει και το χρηματικό έπαθλο του «Gold Crown», καθώς δύο κορυφαίες επιδόσεις σε άλλα αγωνίσματα συγκέντρωσαν υψηλότερη βαθμολογία.

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