Πρωταθλητής Ευρώπης ξανά ο Τεντόγλου με 8,44μ. -Live ο τελικός του μήκους - iefimerida.gr

Ο Μίλτος Τεντόγλου έχει ραντεβού με την ιστορία απόψε, καθώς διεκδικεί το 4ο χρυσό του μετάλλιο σε Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου και μάλιστα συνεχόμενο.



Αν τα καταφέρει, ο αθλητής του Γιώργου Πομάσκι θα γίνει ο πρώτος στην ιστορία του θεσμού (που κρατά 94 χρόνια) που θα έχει στη συλλογή του 4 χρυσά μετάλλια στο μήκος, μιας και μοιράζεται αυτή τη στιγμή την πρωτιά με τον Σοβιετικό Ιβάν Τερ Οβανεσιάν (1958, 1962, 1969).

Δείτε live την εξέλιξη του τελικού:

Η 12άδα του τελικού (με τα φετινά τους ρεκόρ)