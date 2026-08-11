Πρωταθλητής Ευρώπης ξανά ο Τεντόγλου με 8,44μ. -Live ο τελικός του μήκους - iefimerida.gr

Ο Μίλτος Τεντόγλου έχει ραντεβού με την ιστορία απόψε, καθώς διεκδικεί το 4ο χρυσό του μετάλλιο σε Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου και μάλιστα συνεχόμενο.
Αν τα καταφέρει, ο αθλητής του Γιώργου Πομάσκι θα γίνει ο πρώτος στην ιστορία του θεσμού (που κρατά 94 χρόνια) που θα έχει στη συλλογή του 4 χρυσά μετάλλια στο μήκος, μιας και μοιράζεται αυτή τη στιγμή την πρωτιά με τον Σοβιετικό Ιβάν Τερ Οβανεσιάν (1958, 1962, 1969).
Δείτε live την εξέλιξη του τελικού:
Η 12άδα του τελικού (με τα φετινά τους ρεκόρ)
- Τεντόγλου 8,66μ.
- Σαραμπογιούκοφ (Βουλγαρία) 8,49μ.
- Εχάμερ (Ελβετία) 8,51μ.
- Ινζόλι (Ιταλία) 8.27μ.
- Κάσερες (Ισπανία) 8,19μ.
- Σάμσον (Βέλγιο) 8,02μ.
- Λεσκάι (Ισπανία) 8,22μ.
- Μπόσκοβιτς (Σερβία) 8,23μ.
- Μέιντλσμιντ (Τσεχία) 7,91μ.
- Γέο (Βρετανία) 8,06μ.
- Μπαλντέ (Πορτογαλία) 8.46μ.
- Γουέρα (Ισπανία) 8,15μ.
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