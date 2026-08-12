 Επικός Τεντόγλου στις δηλώσεις στην ΕΡΤ: Ξέχασε το μετάλλιο και έτρεξε να το βρει -«Έκανα μ@@@@@α, σόρι» [βίντεο] - iefimerida.gr
ΣΠΟΡ

Επικός Τεντόγλου στις δηλώσεις στην ΕΡΤ: Ξέχασε το μετάλλιο και έτρεξε να το βρει -«Έκανα μ@@@@@α, σόρι» [βίντεο]

Ο Τεντόγλου συνειδητοποιεί ότι... ξέχασε κάπου το μετάλλιο
Ο Τεντόγλου συνειδητοποιεί ότι... ξέχασε κάπου το μετάλλιο
NEWSROOM IEFIMERIDA.GR

Ο Μίλτος Τεντόγλου χαρακτήρισε τον τελικό στο άλμα εις μήκος ως έναν από τους δυσκολότερους που έχει αγωνιστεί.

Σε μια... απολαυστική, όπως εξελίχθηκε, συνέντευξη στην ΕΡΤ, είπε αρχικά:

«Είναι φανταστική επίδοση. Ήταν δύσκολο να πηδήξεις. Από τους πιο δύσκολους τελικούς που έχω κάνει. Όλοι ήμασταν σε καλή κατάσταση, όλοι μπορούσαμε να κάνουμε 8,40μ. Εγώ ζορίστηκα πάρα πολύ. Έκανα υπερπροσπάθεια. Αν είχε ευνοϊκό άνεμο θα έκανα μεγάλη επίδοση. Άφησα το 5ο άλμα γιατί ήμασταν επτά στο τέλος και ήθελα να πάρω μια ανάσα, αλλά δεν με πέρασαν και δεν έκανα το έκτο άλμα. Ο Πομάσκι μου είπε "είσαι μεγάλος"» ανέφερε στην κάμερα της ΕΡΤ.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο Τεντόγλου για μια στιγμή... ξέχασε ότι ήταν ζωντανά στον αέρα και του ξέφυγε ένα «γαλλικό», όταν συνειδητοποίησε ότι είχε αφήσει κάπου το μετάλλιο που του έδωσαν πριν την απονομή, για χάρη των φωτογράφων.

«Ξέχασα το μετάλλιο, έκανα μ@@@@@α, σόρι» είπε στην κάμερα, καταλαβαίνοντας το λάθος του, και έφυγε... σφαίρα να το βρει στη μεικτή ζώνη, πριν πάει στην απονομή.

Ακολουθήστε το στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο 
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ Μίλτος Τεντόγλου Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα στίβου

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

×
ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ
Tο iefimerida.gr δημοσιεύει άμεσα κάθε σχόλιο. Ωστόσο δεν υιοθετούμε τις απόψεις αυτές καθώς εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή. Σχόλια με ύβρεις διαγράφονται χωρίς προειδοποίηση. Χρήστες που δεν τηρούν τους όρους χρήσης αποκλείονται.

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ