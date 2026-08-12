Επικός Τεντόγλου στις δηλώσεις στην ΕΡΤ: Ξέχασε το μετάλλιο και έτρεξε να το βρει -«Έκανα μ@@@@@α, σόρι» [βίντεο] - iefimerida.gr

Ο Μίλτος Τεντόγλου χαρακτήρισε τον τελικό στο άλμα εις μήκος ως έναν από τους δυσκολότερους που έχει αγωνιστεί.

Σε μια... απολαυστική, όπως εξελίχθηκε, συνέντευξη στην ΕΡΤ, είπε αρχικά:

«Είναι φανταστική επίδοση. Ήταν δύσκολο να πηδήξεις. Από τους πιο δύσκολους τελικούς που έχω κάνει. Όλοι ήμασταν σε καλή κατάσταση, όλοι μπορούσαμε να κάνουμε 8,40μ. Εγώ ζορίστηκα πάρα πολύ. Έκανα υπερπροσπάθεια. Αν είχε ευνοϊκό άνεμο θα έκανα μεγάλη επίδοση. Άφησα το 5ο άλμα γιατί ήμασταν επτά στο τέλος και ήθελα να πάρω μια ανάσα, αλλά δεν με πέρασαν και δεν έκανα το έκτο άλμα. Ο Πομάσκι μου είπε "είσαι μεγάλος"» ανέφερε στην κάμερα της ΕΡΤ.

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Ο Τεντόγλου για μια στιγμή... ξέχασε ότι ήταν ζωντανά στον αέρα και του ξέφυγε ένα «γαλλικό», όταν συνειδητοποίησε ότι είχε αφήσει κάπου το μετάλλιο που του έδωσαν πριν την απονομή, για χάρη των φωτογράφων.

«Ξέχασα το μετάλλιο, έκανα μ@@@@@α, σόρι» είπε στην κάμερα, καταλαβαίνοντας το λάθος του, και έφυγε... σφαίρα να το βρει στη μεικτή ζώνη, πριν πάει στην απονομή.