Ο Τεντόγλου αντέδρασε στα κολακευτικά λόγια του Πάουελ και στην πιθανότητα να κάνει 8,90 μ.: «Τρελό!» [βίντεο] - iefimerida.gr

Ο Μίλτος Τεντόγλου απάντησε στα κολακευτικά λόγια του Μάικ Πάουελ, εκφράζοντας τον σεβασμό του.

Το τέταρτο χρυσό του Τεντόγλου στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου, πριν από μερικές ημέρες στο Μπέρμιγχαμ, παραμένει κεντρικό θέμα συζήτησης.

Έτσι, ο θρύλος του μήκους και κάτοχος του παγκοσμίου ρεκόρ Μάικ Πάουελ εξέφρασε τον θαυμασμό του για τον Έλληνα άλτη και εκείνος ανταπέδωσε.

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Συγκεκριμένα, σε συνέντευξή του στο Jumpers World, ο Μάικ Πάουελ ανέφερε ότι ο 28χρονος, με βάση τις επιδόσεις του, μπορεί να βγάλει ένα πολύ μεγάλο άλμα, ακόμα και στα 8,90 μ.

Κάτι που, φυσικά, κολακεύει τον Τεντόγλου, ο οποίος σχολίασε στο βίντεο της συνέντευξης στο Instagram. «Τρελό… Σεβασμός» ήταν αυτό που έγραψε ο Τεντόγλου κάτω από τις δηλώσεις του Αμερικανού θρύλου.

Η απάντηση του Τεντόγλου στα κολακευτικά λόγια του Πάουελ



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Τα λόγια του Πάουελ και πόσο απέχει ο Τεντόγλου από το 8,90 μ.

Ο Μάικ Πάουελ κατέχει το παγκόσμιο ρεκόρ από το 1991. Τότε, στο Τόκιο, ο Αμερικανός κατάφερε να… πετάξει, με άλμα στα 8,91 μ., και το ρεκόρ αυτό αποτελεί ένα από τα «στοιχειωμένα» του στίβου.

«Ο Τεντόγλου είναι βγαλμένος από άλλη εποχή. Είναι εκεί που ήμασταν και εμείς.

Είναι καλός, αλλά και… σκληρό καρύδι. Εγκεφαλικά είναι σκληρός. Αν χρειαστεί να κάνει 8,50 μ., θα το κάνει. Αν χρειαστεί 8,60 μ., θα το κάνει. Αυτός είναι άλτης. Όταν μπορείς να το κάνεις αυτό το πράγμα, να έρχεσαι από πίσω (στην κατάταξη) και να κάνεις 8,60 μ. (για να κερδίσεις), είναι γιατί ξέρει πώς να το κάνει, πώς να κάνει τα 8,60 μ.

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Αισθάνομαι ότι όταν κάνεις αρκετές φορές άλματα στα 8,60 μ., μπορείς να πηδήξεις 8,90 μ. Κάθε αθλητής έχει ένα άλμα που θα του φύγει (μακριά)» ήταν τα λόγια του Πάουελ για τον Τεντόγλου.

Η καλύτερη επίδοση του Τεντόγλου ήρθε πριν από περίπου έναν μήνα, στις 26 Ιουλίου, οπότε και ισοφάρισε το πανελλήνιο ρεκόρ του Λούη Τσάτουμα, με άλμα στα 8,66 μ.

Επίδοση που αποτελεί τη 13η όλων των εποχών στον κόσμο, ενώ μονάχα δύο έχουν καταφέρει να κάνουν άλμα στα 8,90 μ., με τον πρώτο να είναι, φυσικά, ο απόλυτος ρέκορντμαν Μάικ Πάουελ.

Ο δεύτερος, με άλμα στα 8,90 μ., είναι ο Μπομπ Μπίμον από το πολύ μακρινό 1968, ενώ ακολουθεί το 8,87 μ. του Καρλ Λιούις.