Τενίστας συγκλονίζει με την εξομολόγησή του για την απόπειρα αυτοκτονίας πριν από δυο χρόνια - iefimerida.gr

Ο Λεάντρο Ριέντι αποκάλυψε ότι πριν από δύο χρόνια επιχείρησε να βάλει τέλος στη ζωή του και έστειλε ένα συγκινητικό μήνυμα για τη σημασία της ψυχικής υγείας.

Ο Λεάντρο Ριέντι αποκάλυψε μια πολύ δύσκολη στιγμής της ζωής του, μέσα από μια ανάρτηση στον προσωπικό του λογαριασμό στα social media. Ο 24χρονος Ελβετός τενίστας έκανε γνωστό ότι στις 21 Ιουνίου του 2024 προσπάθησε να βάλει τέλος στη ζωή του.

Με αυτή την εξομολόγηση θέλησε να μιλήσει για την ψυχική υγεία και να δείξει πόσο σημαντικό είναι να ζητά κανείς βοήθεια όταν τη χρειάζεται.

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