Στο ΟΑΚΑ «γκρεμίστηκε» το αήττητο σερί της ΑΕΚ στη Super League έπειτα από έναν ολόκληρο χρόνο - iefimerida.gr

Τέλος μπήκε στο αήττητο σερί της ΑΕΚ στη Super League έπειτα από έναν ολόκληρο χρόνο μετά την ήττα με 2-0 από τον Παναθηναϊκό στο ΟΑΚΑ για την ένατη αγωνιστική του πρωταθλήματος.

H AEK έμεινε μακριά από τον καλό της εαυτό και εμφανίστηκε κατώτερος των περιστάσεων στο ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό και ηττήθηκε έπειτα από έναν ολόκληρο χρόνια και 31 παιχνίδια στη Super League μιας και μέχρι στιγμής μετρούσε 21 νίκες και 10 ισοπαλίες.

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Έσπασε το αήττητο των 31 σερί αγώνων της ΑΕΚ στη Super League

Τελευταία φορά που ηττήθηκε στη Super League η ΑΕΚ ήταν στις 26 Οκτωβρίου του 2025 όταν και είχε χάσει με 2-0 από τον Ολυμπιακό στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης». Για έναν χρόνο είχε μόνο νίκες και ισοπαλίες, κάτι που έμελλε να… σπάσει στο ΟΑΚΑ.

Μάλιστα, την προηγούμενη αγωνιστική στον αγώνα με τον Παναιτωλικό, είχε ισοφαρίσει το μεγαλύτερο αήττητο σερί της ιστορίας της, καθώς τα 31 ματς τα είχε φτάσει τόσο τη σεζόν 1977/78, όσο και τις σεζόν 1991/92 και 1992/93.

Κόντρα στον Παναθηναϊκό, λοιπόν, είχε την ευκαιρία να ξεπεράσει το συγκεκριμένο ρεκόρ και να εξασφαλίσει το απόλυτο στην ιστορία της. στην πρώτη κατηγορία του ελληνικού ποδοσφαίρου, κάτι που εντέλει δεν έγινε ποτέ λόγω της ήττας από το «τριφύλλι».