Τέλος στην καθιερωμένη ομαδική φωτογραφία πριν τα WTA Finals -Αυτός είναι ο λόγος - iefimerida.gr

Η παραδοσιακή ομαδική φωτογράφιση πριν τα WTA Finals δίνει τη θέση της στα ατομικά πορτρέτα, με δημοσιεύματα να συνδέουν την αλλαγή με τη Σβιτολίνα.

Μία από τις πιο αναγνωρίσιμες εικόνες των WTA Finals θα απουσιάζει από τη φετινή διοργάνωση του Ίντιαν Γουέλς. Οι οκτώ τενίστριες που εξασφάλισαν την πρόκριση δεν θα ποζάρουν μαζί στην καθιερωμένη φωτογράφιση με τις επίσημες εμφανίσεις τους, καθώς φέτος επιλέχθηκαν ξεχωριστά πορτρέτα για κάθε αθλήτρια. Αυτό είναι άλλο ένα περιστατικό στα… παρασκήνια του φετινού τελικού, μετά τα ηχητικά ντουκουμέντα από την προπόνηση της Τζέσικα Πεγκούλα, στα οποία σχολίαζε συναθλήτριές της με τον προπονητή της.

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