Τέλος εποχής για τον Μάικλ Κάρικ στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ -Η διοίκηση αποφάσισε να τον απολύσει

Η διοίκηση της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ πήρε τη μεγάλη απόφαση να απομακρύνει τον Μάικλ Κάρικ από την τεχνική ηγεσία και όλα δείχνουν Μαουρίτσιο Ποτσετίνο στην επόμενη ημέρα.

Ο κύβος ερρίφθη και οι εξελίξεις είναι ραγδαίες στην Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ! Το τελευταίο διάστημα είχε... βουήξει ο τόπος στο Νησί ότι ο Μάικλ Μάρικ μετρά μέρες και σύμφωνα με τον Φαμπρίτσιο Ρομάνο, η απόφαση για την απομάκρυνση του Άγγλου τεχνικού έχει ήδη ληφθεί και πλέον απομένουν οι επίσημες ανακοινώσεις.

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Η διοίκηση του αγγλικού συλλόγου πήρε την απόφαση να... τραβήξει τη πρίζα της συνεργασίας της με τον Κάρικ ο οποίος «πληρώνει» το μάρμαρο των κακών αποτελεσμάτων και της μη βελτίωσης της Γιουνάιτεντ η οποία έπειτα από 40 ολόκληρα χρόνια βρίσκεται στη ζώνη του υποβιβασμού στην Premier League.

Ο Κάρικ... πληρώνει το τίμημα της απογοητευτικής πορείας

Η υπομονή στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ φαίνεται πως εξαντλήθηκε. Η διοίκηση του συλλόγου αποφάσισε να προχωρήσει στην απομάκρυνση του Μάικλ Κάρικ, με την εισήγηση να παίρνει το πράσινο φως από την ιδιοκτησία και συγκεκριμένα από τον Σερ Τζιμ Ράτκλιφ και την οικογένεια Γκλέιζερ.

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Η φετινή παρουσία της ομάδας στην Premier League δεν ανταποκρίνεται στις προσδοκίες, με τη Γιουνάιτεντ να βρίσκεται σε εξαιρετικά δύσκολη θέση μετά τις πρώτες δέκα αγωνιστικές, έχοντας συγκεντρώσει μόλις οκτώ βαθμούς και παραμένοντας στη ζώνη του υποβιβασμού.

Το αποτέλεσμα που φαίνεται πως αποτέλεσε τη σταγόνα που ξεχείλισε το ποτήρι ήταν η εντός έδρας ισοπαλία με 4-4 απέναντι στην Άστον Βίλα στο «Ολντ Τράφορντ». Ένα παιχνίδι που ανέδειξε για ακόμη μία φορά τις αμυντικές αδυναμίες και την αδυναμία της ομάδας να διαχειριστεί κρίσιμες καταστάσεις.

Ο απολογισμός του Κάρικ και το «αντίο» σε έναν άνθρωπο της Γιουνάιτεντ

Η αποχώρηση του Κάρικ δεν ήταν και το πιο... απλό και εύκολο για τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, καθώς πρόκειται για έναν άνθρωπο που έχει συνδέσει μεγάλο μέρος της ποδοσφαιρικής του διαδρομής με τον σύλλογο.

Ο 45χρονος Άγγλος υπήρξε για 16 χρόνια σημαντικό στέλεχος της ομάδας ως ποδοσφαιριστής, κατακτώντας σπουδαίους τίτλους και κερδίζοντας την αναγνώριση των φίλων των «κόκκινων διαβόλων».

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Ωστόσο, η παρουσία του στην τεχνική ηγεσία δεν είχε την ανάλογη συνέχεια. Σε συνολικά 16 παιχνίδια στον πάγκο της Γιουνάιτεντ, μέτρησε τέσσερις νίκες, πέντε ισοπαλίες και επτά ήττες, με την ομάδα να σημειώνει 27 γκολ και να δέχεται 30.

Παρά τις προσπάθειές του να αλλάξει την αγωνιστική εικόνα και να επαναφέρει την ομάδα σε τροχιά επιτυχιών, ο Κάρικ δεν κατάφερε να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις, με τη διοίκηση να αποφασίζει πως χρειάζεται πλέον μια διαφορετική προσέγγιση.

Ο Ποτσετίνο στην κορυφή της λίστας για τον διάδοχό του

Μετά την απόφαση για την απομάκρυνση του Κάρικ, το ενδιαφέρον στρέφεται πλέον στην επόμενη ημέρα της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και κυρίως στον άνθρωπο που θα κληθεί να αναλάβει την αποστολή της αγωνιστικής ανάκαμψης.

Το όνομα που βρίσκεται ψηλά στη λίστα των υποψηφίων είναι αυτό του Μαουρίτσιο Ποτσετίνο. Ο Αργεντινός προπονητής φέρεται να αποτελεί την πρώτη επιλογή για τον πάγκο των «κόκκινων διαβόλων», με τα σχετικά δημοσιεύματα να κάνουν λόγο για προχωρημένες επαφές.