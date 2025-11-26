Τέλος και επίσημα από την Παρτιζάν ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς -«Αναλαμβάνω την ευθύνη», το «αντίο» στους οπαδούς - iefimerida.gr

Παρελθόν από την τεχνική ηγεσία της Παρτιζάν αποτελεί και επίσημα ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς.

Λίγη ώρα μετά τη δημοσιοποίηση της παραίτησής του, ο σερβικός σύλλογος ανέβασε ένα γράμμα του «Ζοτς» στους φίλους της ομάδας, ευχαριστώντας τους για όσα έζησε τα τέσσερα χρόνια που κάθισε στον πάγκο της Παρτιζάν, αναλαμβάνοντας την ευθύνη για τα άσχημα αποτελέσματα τη φετινή σεζόν.

Το μήνυμα του Ζέλικο Ομπράντοβιτς στους φίλους της Παρτιζάν

«Αγαπητοί οπαδοί του Παρτιζάν,

Πριν από τέσσερα χρόνια επέστρεψα στον αγαπημένο μου σύλλογο και ξεκίνησα μαζί σας να ζήσω το όνειρό μου. Είχα την επιθυμία και τον στόχο να ξαναγίνει ο Παρτιζάν μέλος της Ευρωλίγκας μετά από 10 χρόνια, και όλοι μαζί το καταφέραμε. Οι αγώνες της αγαπημένης μας ομάδας έχουν γίνει κάτι περισσότερο από μπάσκετ, χάρη σε εσάς που είστε οι πιο άξιοι για αυτό.

Δυστυχώς, έφτασε η στιγμή που έπρεπε να αναλάβω την ευθύνη για όλα τα άσχημα πράγματα που συνέβησαν αυτή τη σεζόν και υποβάλλω την παραίτησή μου.

Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους όσοι βοήθησαν τον σύλλογό μας όλα αυτά τα χρόνια, τον πρόεδρο του συλλόγου και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, όλους τους ανθρώπους της εργασιακής κοινότητας του συλλόγου, καθώς και όλους τους χορηγούς.

Είμαι πολύ ευγνώμων σε όλους τους παίκτες που ήταν μαζί μας αυτά τα τέσσερα και πλέον χρόνια, στα μέλη του τεχνικού μου επιτελείου (πολλές φορές έχω τονίσει ότι ήταν τα καλύτερα που είχα ποτέ) και φυσικά μεγάλη ευγνωμοσύνη σε όλους τους οπαδούς της Παρτιζάν! Σας ευχαριστώ για την αμέριστη υποστήριξη, το σεβασμό και την αγάπη που μου δείξατε όλα αυτά τα χρόνια σε κάθε ευκαιρία!

Πάντα ένας από εσάς, για πάντα ευγνώμων! Ζέλικο Ομπράντοβιτς».