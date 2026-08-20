Ολυμπιακός: Αποχαιρέτησε τους συμπαίκτες του ο Ταρέμι - Συνεχίζει στην Αλ Ουάσλ - iefimerida.gr

Στο Ντουμπάι και την Αλ Ουάσλ θα συνεχίσει την καριέρα του ο Μεχντί Ταρέμι, ο οποίος αποχαιρέτησε τους συμπαίκτες του στον Ολυμπιακό την Πέμπτη (20/8).

Οι διαφοροποιήσεις στο ρόστερ του Ολυμπιακού συνεχίζονται. Μετά την διαφαινόμενη άφιξη του Αρμάντο Γκονζάλες στην Αθήνα για λογαριασμό των «ερυθρόλευκων», παρελθόν αναμένεται να αποτελέσει ο Μεχντί Ταρέμι.

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Ο 34χρονος φορ βρέθηκε στην προπόνηση της Πέμπτης (20/8) στον Ρέντη, ώστε να αποχαιρετήσει τους συμπαίκτες του και το τεχνικό τιμ. Ο Ιρανός φορ θα συνεχίσει την καριέρα του στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και την Αλ Ουάσλ.

Φεύγει από τον Ολυμπιακό και συνεχίζει στην Αλ Ουάσλ ο Ταρέμι

Ο Μεχντί Ταρέμι αποχωρεί οριστικά από τον Ολυμπιακό, με τον επόμενο «σταθμό» της καριέρας του να βρίσκεται στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και το Ντουμπάι. Εκεί τον περιμένει η νέα του ομάδα, η Αλ Ουάσλ, με την οποία τα έχει βρει σε όλα, με τα διαδικαστικά να απομένουν για την ολοκλήρωση της μεταγραφής.

Η επικείμενη απόκτηση του Μεξικανού επιθετικού, Αρμάντο Γκονζάλες, και η παρουσία του Ζότα Σίλβα ως ακόμη μία λύση πίσω από τον Ελ Κααμπί, δεν αφήνουν «χώρο» για τον Ιρανό. Αυτό ισχύει και για άλλους ποδοσφαιριστές του ρόστερ, όπως ο Γιάρεμτσουκ και ο Κλέιτον.

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Στον έναν χρόνο που φόρεσε την ερυθρόλευκη φανέλα, ο Ταρέμι πραγματοποίησε 39 συμμετοχές, σκοράροντας 16 γκολ και μοιράζοντας έξι ασίστ.