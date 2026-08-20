Τέλος και επίσημα από τον Ολυμπιακό ο Μαφέο - Συνεχίζει στη Βαλένθια - iefimerida.gr

Τέλος με κάθε επισημότητα από τον Ολυμπιακό ο Πάμπλο Μαφέο, με τον Ισπανό δεξιό οπισθοφύλακα να ανακοινώνεται με την μορφή δανεισμού από την Βαλένθια την Πέμπτη (20/8).

Την φανέλα της Βαλένθια θα φοράει για το υπόλοιπο της σεζόν ο Πάμπλο Μαφέο. Το απόγευμα της Πέμπτης (20/8), οι «νυχτερίδες» ανακοίνωσαν τον δανεισμό του Ισπανού από τον Ολυμπιακό, με την συμφωνία να περιλαμβάνει και οψιόν αγοράς για την επόμενη σεζόν.

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Κατά την σύντομη θητεία του στον Ολυμπιακό, ο Μαφέο αγωνίστηκε μόνο για 33 λεπτά στον πρώτο αγώνα με την Ναϊμέγκεν για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League. Πλέον, επιστρέφει μετά από ένα... σύντομο διάλειμμα στην Ισπανία.

Επιστρέφει στην Ισπανία μετά το σύντομο πέρασμά του από τον Ολυμπιακό ο Πάμπλο Μαφέο

Η θητεία του Μαφέο στον Ολυμπιακό αποδείχθηκε αρκετά σύντομη. Ο Ισπανός δεξιός οπισθοφύλακας είχε αποκτηθεί με μεταγραφή από την Μαγιόρκα, ωστόσο δεν κατάφερε να πείσει τον Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ.

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Πλέον, ο ίδιος γυρίζει σε ένα πρωτάθλημα που γνωρίζει καλά. Εκτός από την Μαγιόρκα, έχει αγωνιστεί στην La Liga με τις φανέλες των: Ουέσκα, Τζιρόνα και Εσπανιόλ. Πλέον, το «Μεστάγια» αποτελεί τον επόμενο ποδοσφαιρικό προορισμό του.