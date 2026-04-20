Τελικός Κυπέλλου Ελλάδος: Από τον Μπριχ και τον Μαρτσίνιακ στον Ευαγγέλου - iefimerida.gr

Για πρώτη φορά μετά το 2022 ορίστηκε Έλληνας διαιτητής σε τελικό Κυπέλλου Ελλάδος.

Υπόθεση... ξένης «σφυρίχτρας» ήταν τα τελευταία χρόνια ο τελικός Κυπέλλου Ελλάδος ωστόσο την φετινή σεζόν τα δεδομένα είναι διαφορετικά. Ο Στεφάν Λανουά είχε υποσχεθεί πως στόχος της Ελληνικής Ομοσπονδίας είναι να δοθούν περισσότερες ευκαιρίες σε Έλληνες διαιτητές και ο ορισμός του Άγγελου Ευαγγέλου στο ΠΑΟΚ - ΟΦΗ ίσως αποτελέσει την αφετηρία της... αλλαγής.

Τι έχουν πει Γκαγκάτσης και Λανουά για τον ορισμό των Έλληνων διαιτητών

Το καλοκαίρι του 2025, η νέα διοίκηση της ΕΠΟ υπό τον Μάκη Γκαγκάτση και ο πρόεδρος της ΚΕΔ Στεφάν Λανουά τοποθετήθηκαν ξεκάθαρα για τη νέα φιλοσοφία. Ο Μάκης Γκαγκάτσης τόνισε ότι στόχος είναι να επιστρέψουν οι Έλληνες αθλητές στο γήπεδο ακόμα και σε μεγάλα ματς, με τη βοήθεια όμως ξένων στο VAR ώστε να υπάρχει ασφάλεια και ισορροπία. Παράλληλα, ο Στεφάν Λανουά υποστήριξε τη γραμμή της UEFA για ανάπτυξη των Ελλήνων διαιτητών μέσω εμπιστοσύνης και οχι πλήρους αντικατάστασης από ξένους, με στόχο τη σταδιακή ανεξαρτητοποίηση της ελληνικής διαιτησίας.

Πότε ξεκίνησε ο ορισμός των ξένων διαιτητών

Οι τελικοί του Κυπέλλου σφυρίζονταν σχεδόν αποκλειστικά από Έλληνες διαιτητές ωστόσο λόγω των έντονων αντιδράσεων και της γενικότερης δυσπιστίας προς την ελληνική διαιτησία, η ΕΠΟ άρχισε να εξετάζει τη λύση των ξένων διαιτητών ως «ουδέτερη επιλογή» για τους πιο σημαντικούς αγώνες. Η αλλαγή αυτή ενισχύθηκε ιδιαίτερα μετά το 2018–2019, όταν σε αρκετά μεγάλα παιχνίδια (και όχι μόνο τελικούς) άρχισαν να ορίζονται elite διαιτητές από το εξωτερικό, κυρίως σε συνεργασία με την UEFA. Από το 2020 και μετά, η πρακτική έγινε σχεδόν κανόνας για τους τελικούς, με στόχο την μείωση της έντασης και την αύξηση της αξιοπιστίας.

Η τελευταία φορά που «σφύριξε» 'Ελληνας διαιτητής τελικό Κυπέλλου

Ο τελικός ανάμεσα στον Παναθηναϊκό και τον ΠΑΟΚ το 2022 ήταν η τελευταία αναμέτρηση στην οποία «σφύριξε» Έλληνας διαιτητής τελικό Κυπέλλου. Ο Τάσος Σιδηρόπουλος είχε διευθύνει την συγκεκριμένη αναμέτρηση, ενώ από τότε για την επόμενη τριετία έχουν κυριαρχήσει οι ευρωπαϊκές «σφυρίχτρες». Την περίοδο 2022-2025 έχουν περάσει από την Ελλάδα κορυφαία ονόματα διαιτητών όπως ο Μπρίχ και ο Μαρτσίνιακ, ωστόσο ο φετινός ορισμός του Ευαγγέλου δείχνει τον δρόμο που θέλει να ακολουθήσει η ΕΠΟ όσον αφορά την ελληνική διαιτησία.

Που στοχεύει η ΕΠΟ με το κομμάτι της διαιτησίας

Η ΕΠΟ έχει ως στόχο να δώσει περισσότερες ευκαιρίες στους Έλληνες διαιτητές σε αγώνες σημαντικούς που θα κρίνεται κάποιο τρόπαιο. Ο ρόλος των Ελλήνων διαιτητών αναμένεται να μεγαλώσει και οι ξένες «σφυρίχτρες» πιθανότατα θα μειωθούν αισθητά. Με τον ορισμό περισσότερων Ελλήνων οι διαιτητές θα μάθουν να αντέχουν την πίεση των μεγάλων αγώνων και θα αυξηθεί η εμπιστοσύνη προς το πρόσωπο τους, με αποτέλεσμα να μπορέσουν σε μερικά χρόνια να ορίζονται και από την UEFA στις μεγάλες ευρωπαϊκές διοργανώσεις.