Τεχνητή νοημοσύνη: Ποια ευρωπαϊκή ομάδα κινδύνευσε να... καταστραφεί από τη χρήση AI! - iefimerida.gr

Η Ρεάλ Σοσιεδάδ πήγε κόντρα στο... ΑΙ και επέλεξε τον Πελεγκρίνο Ματαράτσο και δικαιώθηκε με την κατάκτηση του Κυπέλλου Ισπανίας.

Η επιλογή του δεν ήταν τόσο εύκολη. Ούτε τόσο απλή. Στην αρχή της σεζόν οι Βάσκοι πήγαιναν από το κακό στο χειρότερο και τίποτα δεν έδειχνε και δεν φάνταζε ότι μπορούν να κλείσουν τη σεζόν με μία επιτυχία, όπως την κατάκτηση του Copa del Rey.

Ο πρόεδρος της ισπανικής ομάδας, Τζόκιν Απερίμπεϊ, μιλώντας στον ραδιοφωνικό σταθμό «Cadena SER» επισήμανε μεταξύ άλλων ότι έγινε πραγματική... μάχη μεταξύ των ανθρώπων της Ρεάλ Σοσιεδάδ και συγκεκριμένα του τεχνικού διευθυντή, Έρικ Μπρέτος και του ΑΙ για το ποιος θα ήταν ο ιδανικός διάδοχος του Σέρχιο Φρανσίσκο που άφησε πίσω του... καμένη Γη.

«Ο Έρικ μου είπε τον Ματαράτσο και ρώτησα την Τεχνητή Νοημοσύνη αν ήταν καλός προπονητής για τη Ρεάλ Σοσιεδάδ. Μου είπε όχι», είπε αρχικά για να συμπληρώσει λίγο αργότερα: «Δόξα τω Θεώ που εμπιστεύτηκα τον Έρικ!».

H Ρεάλ Σοσιεδάδ δεν είναι η μοναδική που παίρνει συμβουλές από την Τεχνητή Νοημοσύνη

Η περίπτωση της Ρεάλ Σοσιεδάδ δεν είναι η μοναδική. Ο κόσμος θεωρεί και έχει στο μυαλό του -λανθασμένα τις πιο πολλές φορές- ότι οι «μικρότερες» ομάδες με λιγότερους και πιο περιορισμένους οικονομικούς πόρους. Ωστόσο, κάτι ανάλογο έχει εντοπιστεί και στα... μεγαθήρια της La Liga όχι μόνο στην φτωχή πλην τίμια ομάδα από τη χώρα των Βάσκων.

Πιο συγκεκριμένα στα τέλη Μαρτίου του 2026 ξέσπασε ένα εσωτερικό «σκάνδαλο» στη Ρεάλ Μαδρίτης και πιο συγκεκριμένα στην ομάδα γυναικών. Μιας και η διατροφολόγος του συλλόγου, Ιτσιάρ Γκονζάλες ντε Αρίμπα, κατήγγειλε δημόσια ότι έχασε τη δουλειά της, μιας και οι άνθρωποι της Ρεάλ Μαδρίτης για να κάνουν... οικονομία προτίμησαν την δωρεάν έκδοση του Chat GPT, ώστε να βγάζει εκείνο το πρόγραμμα διατροφής!

«Προσπαθούσα να εφαρμόσω πιο αυστηρά προγράμματα διατροφής. Αλλά κανείς δεν με άκουγε. Όταν έκανα τα παράπονα στα άτομα που ήταν πιο ψηλά από εμένα στην ιεραρχία, τότε, εκείνα μου απάντησαν ειρωνικά λέγοντάς μου: "Μάλλον εμείς ξέρουμε κάτι παραπάνω, μιας και έχουμε κατακτήσει 15 Champions League"».

H Ιτσιάρ Γκονζάλες ντε Αρίμπα δεν έμεινε εκεί, καθώς μιλώντας στη «MARCA» άφησε αιχμές και για το ιατρικό επιτελείο των ανδρών στη Ρεάλ Μαδρίτης, καθώς ήξερε και είχε δει ότι χρησιμοποιούσαν και εκείνοι τo Chat GPT είτε για να βγάλουν πρόγραμμα αποθεραπείας για ποδοσφαιριστές, είτε για να τους κατευθύνουν πάνω στο κομμάτι της διατροφής.

Μάλιστα, η ίδια θεωρεί ότι η υπερβολική εξάρτιση του ιατρικού επιτελείου της «βασίλισσας» σε μέσα της Τεχνητής Νοημοσύνης οδήγησαν σε λάθη, όπως ήταν να γίνουν εξετάσεις στο λάθος γόνατο του Κιλιάν Μπαπέ και του Εντουάρντο Καμαβινγκά. Μία ιστορία που έβγαλαν στον «αέρα» το γαλλικό «RMCsport» και η «MARCA». Ωστόσο, έχει ενδιαφέρον ότι λίγο καιρό αργότερα από τη δημόσια κατακραυγή της μέλη του ιατρικού τιμ τέθηκαν σε διαθεσιμότητα ή απομακρύνθηκαν, με τον γνώριμο στη Ρεάλ Μαδρίτης, Νίκο Μίχιτς, να επιστρέφει σε ηγετικό ρόλο για να αποκαταστήσει την τάξη.

Η τεχνητή νοημοσύνη έκανε μπάσιμο και στην Premier League

H Premier League δεν είναι το πιο δύσκολο και το πιο δημοφιλές πρωτάθλημα από τα κορυφαία που υπάρχουν στην Ευρώπη και σε όλο τον κόσμο. Είναι η λίγκα που έχει «χρυσά» συμβόλαια για παίκτες, προπονητές, ομάδες και φυσικά τα επιτελεία τους.

Η τεχνητή νοημοσύνη όσο περνάει ο καιρός μπαίνει ολοένα και πιο πολύ στην καθημερινότητα των Άγγλων. Γι' αυτό και εσχάτως τα ιατρικά επιτελεία συμβουλεύονται, παραπάνω απ' όσο θα έπρεπε τις πιο πολλές φορές, κάποια μοντέλα ΑΙ που μπορούν να «προβλέψουν» πόσο βαριά μπορούν να τραυματιστούν κάποιοι παίκτες ή πότε μπορεί να συμβεί αυτό, σύμφωνα πάντα με τον τρόπο που αγωνίζονται ή προπονούνται (Predictive Injury Modeling).

Ωστόσο, παρατηρήθηκε ότι πολλοί ποδοσφαιριστές που ένιωθαν και ήταν εντάξει στην υγεία τους έχαναν αγωνιστικά λεπτά και σημαντικά παιχνίδια υπό τον φόβο τραυματισμών.

Κάτι που έφερε γκρίνια και παράπονα τόσο από τους ίδιους τους πρωταγωνιστές, όσο και από τους προπονητές των συλλόγων που σε αρκετές περιπτώσεις έβλεπαν σημαντικούς παίκτες τους να μην είναι διαθέσιμοι. Με τους ειδικούς στην Αγγλία όλο αυτό να το ονομάζουν «τυραννία των δεδομένων» (algorithmic management) με αρκετές ομάδες πλέον ναι μεν να παίρνουν στα σοβαρά τα αποτελέσματα του ΑΙ, όμως, με... μέτρο! Μιας και για την ώρα δεν είναι απόλυτα, όσον αφορά την ακρίβειά τους, αυτά τα μοντέλα και φαίνεται πως χρειάζονται αρκετό χρόνο ακόμα, ώστε να το κάνουν αυτό.