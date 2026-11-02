Τάσος Χατζηγιοβάνης για τα χρήματα που είχε δώσει στην «αμαρτωλή» ΜΚΟ -«Ήθελα να βοηθήσω ένα παιδί -Όλα όσα συμβαίνουν με στενοχωρούν» - iefimerida.gr

Ο Τάσος Χατζηγιοβάνης βραβεύτηκε στην 45η γιορτή του ΠΣΑΠΠ για το φιλανθρωπικό του έργο, με τον Έλληνα εξτρέμ να «λυγίζει» από τη συγκίνηση.

Ο Χατζηγιοβάνης βρέθηκε μεταξύ των ειδικών βραβεύσεων που έγιναν τη Δευτέρα (2/11) στην 45η γιορτή του ΠΣΑΠΠ, με τον Έλληνα εξτρέμ του ΟΦΗ να δέχεται ειδική βράβευση για το φιλανθρωπικό του έργο.

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Στην ομιλία του άφησε αιχμές για την «Παιδική χαρά», τη ΜΚΟ που εκμεταλλευόταν επώνυμους για να παίρνει δωρεές και να ξοδεύει τα χρήματα σε ταξίδια και πολυτελή ζωή. Ήταν ανάμεσα στα θύματα της οργάνωσης, όπου το παιδί για το οποίο έδωσε χρήματα δεν κατάφερε τελικά να μείνει στη ζωή.

Είχε προσφέρει το ποσό των 12.500 ευρώ, προκειμένου να βοηθήσει στη θεραπεία του.

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«Λύγισε» ο Τάσος Χατζηγιοβάνης για τον μικρό Δημήτρη

«Έχω λίγο άγχος. Κρατιέμαι για να μη συγκινηθώ. Ευχαριστώ τον ΠΣΑΠΠ για την τιμή που μου κάνει. Δεν έκανα τη δωρεά για να προβληθώ. Δεν σκέφτηκα ποτέ ότι θα ερχόμουν εδώ να βραβευτώ. Το μόνο που ήθελα ήταν να βοηθήσω ένα παιδί να ζήσει. Όταν έμαθα την ιστορία του μικρού Δημήτρη-Όθωνα η πρώτη μου σκέψη ήταν να βοηθήσω. Ήρθα σε επαφή με τη μητέρα του, αλλά, δυστυχώς, ο μικρός έφυγε από τη ζωή» είπε αρχικά, και έκανε μια αναφορά με αιχμή στη ΜΚΟ.

«Όλα όσα συμβαίνουν το τελευταίο διάστημα με στενοχωρούν και με προβληματίζουν. Πρέπει να είμαστε προσεκτικοί, να βεβαιωνόμαστε ότι η βοήθεια φτάνει εκεί που πρέπει. Μην κλείσουμε την καρδιά μας» είπε, και πρόσθεσε: «Αύριο κάποιος θα χρειάζεται τη βοήθειά μας. Μια οικογένεια θα περνά δύσκολα. Όποιος έχει ανάγκη δεν πρέπει να είναι μόνος. Δεν μπορούμε πάντα να αλλάζουμε την έκβαση μιας δύσκολης ιστορίας. Μπορούμε να σταθούμε δίπλα σε εκείνον που τη ζει, ο καθένας όπως μπορεί. Σκέφτομαι όσους προσφέρουν αθόρυβα. Να φτάσει το χειροκρότημα και σε αυτούς. Το καλό πάντα νικά. Θα συνεχίσω να προσφέρω όπως μπορώ».