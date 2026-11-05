Τάσος Δουβίκας: Από το Άργος στην κορυφή του Champions League -Παίζει μπιλιάρδο, λατρεύει μια γάτα και θα γίνει μπαμπάς [βίντεο] - iefimerida.gr

Ο Τάσος Δουβίκας γράφει ιστορία με την Κόμο, τόσο στην Serie A όσο και στο Champions League﻿, αφήνοντας πίσω του παίκτες όπως ο ‘Ερλινγκ Χάαλαντ και Χάρι Κέιν.

Υπάρχουν βραδιές στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο που ξεπερνούν τα όρια της φαντασίας και γράφονται στις χρυσές σελίδες της ιστορίας του αθλήματος. Μια τέτοια μαγική, ασύλληπτη βραδιά έγραψε η Κόμο, η ιταλική ομάδα που συνεχίζει να «τρελαίνει» κόσμο με την πορεία της, διαλύοντας εκτός έδρας τη Λανς με το εξωπραγματικό και εκκωφαντικό 1-9 για τη φάση των ομίλων του Champions League.

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Στο επίκεντρο αυτού του ιστορικού θριάμβου βρέθηκε ένας Έλληνας επιθετικός, ο Τάσος Δουβίκας, ο οποίος με μια μυθική εμφάνιση ανάγκασε ολόκληρη την Ευρώπη να υποκλιθεί στο ταλέντο του, φιγουράροντας πλέον στην κορυφή των σκόρερ της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης.

Τα πρώτα βήματα στο ‘Αργος και το πέρασμα από τον Παναθηναϊκό

Ο Τάσος Δουβίκας, γεννήθηκε στις 2 Αυγούστου 1999 στην Αθήνα, αλλά μεγάλωσε στο Αργος όπου ζούσε ο πατέρας του Γιάννης, ο οποίος ήταν αρχικά παίκτης και αργότερα προπονητής του Παναργειακού.

Με ύψος 1,86 μέτρα και δεξιοπόδαρος, ο διεθνής σέντερ φορ έχει χαράξει μια εντυπωσιακή πορεία στα ευρωπαϊκά γήπεδα. Το πάθος του Τάσου Δουβίκα για το ποδόσφαιρο εκδηλώθηκε από εξαιρετικά μικρή ηλικία, καθώς ξεκίνησε να αγωνίζεται μόλις στα πέντε του χρόνια σε μια ακαδημία στην πόλη καταγωγής του.

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Καθοριστική συμβολή στην ενασχόλησή του με το άθλημα είχαν ο πατέρας του, Γιάννης –ο οποίος διέπρεπε τη δεκαετία του '90 με τη φανέλα της Καλαμάτας και του Παναργειακού, κάνοντας μια εξαιρετική καριέρα ως επιθετικός πριν γίνει προπονητής–, καθώς και ο νονός του, οι οποίοι τον βοήθησαν να αναπτύξει την τεχνική του κατάρτιση και να αποκτήσει τη σωστή αγωνιστική νοοτροπία.

Το ταλέντο του φάνηκε από πολύ νωρίς, καθώς για τέσσερα χρόνια το μικρόσωμο παιδί από την Αργολίδα φορούσε τη φανέλα του Παναθηναϊκού. Η αξία του ήταν τέτοια που οι υπεύθυνοι των ακαδημιών του Παναθηναϊκού έκαναν μια τεράστια εξαίρεση: του επέτρεπαν να ταξιδεύει μόνο για τα παιχνίδια τα Σαββατοκύριακα, χωρίς να συμμετέχει στις καθημερινές προπονήσεις.

Αργότερα, ωστόσο, όταν ο Παναθηναϊκός ζήτησε να μένει στις εγκαταστάσεις του συλλόγου, η οικογένειά του δεν συναίνεσε. Έτσι, για ενάμιση χρόνο αγωνίστηκε στα τοπικά πρωταθλήματα της περιοχής με τον Παναυπλιακό και τον Αστέρα Δρεπάνου, προτού κάνει το επόμενο μεγάλο βήμα.

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Τρίπολη, Βόλος, η εκτόξευση στην Ουτρέχτη και το τηλεφώνημα του Μπενίτεθ

Η επαγγελματική του διαδρομή συνεχίστηκε στον Αστέρα Τρίπολης, όπου πραγματοποίησε το ντεμπούτο του στις επαγγελματικές κατηγορίες. Η επόμενη στάση ήταν ο Βόλος, όπου άρχισε να βρίσκει δίχτυα με συνέπεια και να τραβά τα βλέμματα συλλόγων του εξωτερικού.

Η πραγματική αγωνιστική εκτίναξη, ωστόσο, ήρθε στην Ολλανδία και την Ουτρέχτη. Φορώντας τη φανέλα του ολλανδικού συλλόγου, αναδείχθηκε πρώτος σκόρερ της Eredivisie τη σεζόν 2022-2023 με 19 γκολ, μοιραζόμενος την κορυφή με τον Τσάβι Σίμονς.

Παράλληλα, έγραψε ιστορία, καθώς έγινε ο πρώτος παίκτης στην ιστορία της Ουτρέχτης που πετυχαίνει κάτι τέτοιο, προσελκύοντας το έντονο ενδιαφέρον μεγάλων ευρωπαϊκών ομάδων.

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Το 2023, ο Δουβίκας έκανε το μεγάλο βήμα για το ισπανικό πρωτάθλημα. Μια ωραία καλοκαιρινή μέρα, εκεί που κάθονταν με τη σύντροφό του, χτύπησε το τηλέφωνό του από άγνωστο αριθμό. Στην άλλη άκρη της γραμμής ήταν ο Ραφαέλ Μπενίτεθ.

Ο έμπειρος τεχνικός, έχοντας αναλάβει τα ηνία της Θέλτα Βίγκο, θέλησε να του τηλεφωνήσει προσωπικά για να του εξηγήσει πόσο πολύ τον ήθελε στην ομάδα. Κολακευμένος ο Τάσος Δουβίκας είπε το «ναι» και μετακόμισε σε μια ιστορική ομάδα της La Liga με ένθερμο κοινό.

Σημείο αναφοράς στην επίθεση της Κόμο

Η εμπειρία του στην Ισπανία αποδείχθηκε κομβική για την αγωνιστική του εξέλιξη, φέρνοντάς τον αντιμέτωπο με ένα εξαιρετικά τακτικό και ανταγωνιστικό περιβάλλον. Τον Φεβρουάριο του 2025, ο Έλληνας επιθετικός μετακόμισε στην Ιταλία και την Serie A για λογαριασμό της Κόμο, υπογράφοντας συμβόλαιο έως το 2029.

Υπό τις οδηγίες του Σεσκ Φάμπρεγας, ο Δουβίκας ενσωματώθηκε σταδιακά στο τακτικό πλάνο της ομάδας, αποτελώντας σημείο αναφοράς στην επίθεση. Ο ίδιος έχει τονίσει ότι η Serie A είναι ένα από τα δυσκολότερα πρωταθλήματα για έναν επιθετικό, καθώς οι χώροι είναι περιορισμένοι, η τακτική προσοχή τεράστια και οι αμυντικοί πάντα σκληροί στις μονομαχίες.

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Για να ανταπεξέλθει, βασίζεται στην οξυδέρκειά του, στο γρήγορο τελείωμα των φάσεων και στην ικανότητά του να αξιοποιεί ακόμα και τις ελάχιστες ευκαιρίες ενός αγώνα.

Ο Τάσος Δουβίκας υπέγραψε επίσημη επέκταση του συμβολαίου του με την Κόμο στις 26 Οκτωβρίου 2026. Το νέο συμβόλαιο έχει διάρκεια έως το καλοκαίρι του 2031

Σύγχρονος και πολυδιάστατος σέντερ φορ, δεν περιορίζεται απλώς στο σκοράρισμα μέσα στην περιοχή. Ξέρει να κινείται σε βάθος, να υποδέχεται τη μπάλα με πλάτη στο τέρμα, να υποστηρίζει τους συμπαίκτες του και να ανοίγει χώρους.

Όπως έχει εξηγήσει σε συνέντευξή του στην Gazzetta dello Sport, ο Φάμπρεγας του ζητά να προσαρμόζει τον ρόλο του ανάλογα με τον αντίπαλο: άλλοτε να γυρίζει χαμηλά για τη δημιουργία και άλλοτε να κινείται στα άκρα ή στην κορυφή. Μεγαλύτερό του ποδοσφαιρικό είδωλο παραμένει ο Ρονάλντο το «Φαινόμενο», του οποίου τις κινήσεις μελέτησε εκτενώς από βίντεο σε μικρή ηλικία.

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Ο εσωτερικός ανταγωνισμός στην Κόμο, το μπιλιάρδο, η Γκρέις και η Νεφέλη

Η έλευση του Μοϊζ Κιν στην Κόμο το καλοκαίρι του 2026 αύξησε τον συναγωνισμό στην επιθετική γραμμή. Ωστόσο, ο Φάμπρεγας έχει ξεκαθαρίσει ότι δεν υπάρχουν προνομιακές ιεραρχίες και ότι η θέση κερδίζεται στο γήπεδο. Ένας τραυματισμός του Κιν στην κνήμη έδωσε προσωρινά στον Δουβίκα τον πρωταγωνιστικό ρόλο στην κορυφή της επίθεσης, αποδεικνύοντας τις συμπληρωματικές αρετές των δύο παικτών.

Ο Δουβίκας απολαμβάνει τη ζωή του γύρω από τη Λίμνη Κόμο, η οποία του θυμίζει ελληνικά τοπία, ενώ εκτός από το ποδόσφαιρο τρέφει μεγάλη αγάπη για το μπιλιάρδο. Ηρεμεί με αυτό όπως και με την αγαπημένη του Γκρέις, την τεσσάρων ετών γάτα του. «Η γάτα μου, η Γκρέις, είναι πάντα μια σταθερά. Και η στέκα δεν έχει βγει από τη ζωή μου» έχει πει.

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Tο 2026 σημαδεύτηκε από μια ξεχωριστή προσωπική στιγμή για τον Τάσο Δουβίκα. Στις 27 Ιουνίου, ο Έλληνας ποδοσφαιριστής παντρεύτηκε τη σύντροφό του, Νεφέλη Ράμμου -πρώην αθλήτρια στον στίβο με διακρίσεις στα 100 μέτρα μετ' εμποδίων και με σπουδές στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών-, σε μια ρομαντική τελετή στο Island Athens Riviera, στην Αθήνα. Μάλιστα πριν από λίγες ημέρες η όμορφη Νεφέλη αποκάλυψε ότι είναι έγκυος.

Ο Τάσος Δουβίκας θα γίνει σύντομα πατέρας και με το ταλέντο, την εργατικότητα και την προσαρμοστικότητά του, συνεχίζει να γράφει τη δική του ξεχωριστή ιστορία στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο.