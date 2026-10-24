Τζιανμάρκο Ταμπέρι: Κορυφαίος Ευρωπαίος αθλητής για το 2026 - Άφησε πίσω του Τεντόγλου και Ντουπλάντις - iefimerida.gr

Ο Τζιανμάρκο Ταμπέρι αναδείχθηκε κορυφαίος Ευρωπαίος αθλητής για το 2026, επικρατώντας των Μίλτου Τεντόγλου και Μόντο Ντουπλάντις.

Ο Τζιανμάρκο Ταμπέρι ήταν ο μεγάλος νικητής των βραβείων Golden Tracks, που πραγματοποιήθηκαν στη Λωζάνη, κατακτώντας τον τίτλο του κορυφαίου Ευρωπαίου αθλητή για το 2026. Ο Ιταλός άλτης του ύψους άφησε πίσω του δύο τεράστια ονόματα του παγκόσμιου στίβου, τον Μίλτο Τεντόγλου και τον Αρμάντ Ντουπλάντις, οι οποίοι συμπλήρωσαν την τελική τριάδα των υποψηφίων.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο 34χρονος Ιταλός πραγματοποίησε μια εξαιρετική χρονιά, διατηρώντας τον ευρωπαϊκό του τίτλο στο Μπέρμιγχαμ με άλμα στα 2,32 μ., ενώ στη συνέχεια κατέκτησε την πρώτη θέση στο World Athletics Ultimate Championships, πετυχαίνοντας παράλληλα την κορυφαία επίδοση της χρονιάς στον κόσμο με 2,37 μ.

Στην κορυφή του 2026 ο Ταμπέρι παρά την εντυπωσιακή χρονιά του Μίλτου Τεντόγλου

Παρά το γεγονός ότι δεν κατέκτησε το βραβείο, ο Μίλτος Τεντόγλου ολοκλήρωσε μια από τις πιο εντυπωσιακές χρονιές της καριέρας του. Ο Έλληνας πρωταθλητής μέτρησε 15 νίκες και 20 παρουσίες στο βάθρο σε 21 αγώνες, ενώ σημείωσε νέο πανελλήνιο ρεκόρ με άλμα στα 8,66 μ.

Η κορυφαία στιγμή του ήρθε στις 12 Σεπτεμβρίου, όταν κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στο πρώτο World Athletics Ultimate Championships με άλμα στα 8,35 μ., συμπληρώνοντας ένα ιστορικό treble με τίτλους σε Ολυμπιακούς Αγώνες, Παγκόσμιο Πρωτάθλημα και Ultimate Championships.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Παράλληλα, ο 28χρονος πρωταθλητής διατήρησε την κυριαρχία του στην Ευρώπη, κατακτώντας ακόμη ένα χρυσό μετάλλιο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα του Μπέρμιγχαμ και συνεχίζοντας το αήττητο σερί του στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις από το 2018.