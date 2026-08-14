Αυτά είναι τα «ζευγάρια» των playoffs σε Champions, Europa και Conference League - Ποιους αντιμετωπίζουν οι ελληνικές ομάδες - iefimerida.gr

Ολοκληρώθηκε ο τρίτος προκριματικός γύρος των Κυπέλλων Ευρώπης, με τα «ζευγάρια» των playoffs σε Champions League, Europa και Conference να γίνονται γνωστά.

Βρισκόμαστε στην τελική ευθεία ενόψει league phase σε Champions League, Europa και Conference, με τα ζευγάρια των playoffs να γίνονται γνωστά, μετά και την ολοκλήρωση των τελευταίων αγώνων για την δεύτερη και τρίτη τη τάξει ευρωπαϊκή διασυλλογική διοργάνωση την Πέμπτη (13/8).

Εκτός από τον Ολυμπιακό, που συνεχίζει στην league phase του Europa League, το ελληνικό ενδιαφέρον είναι μεγάλο. ΑΕΚ και ΟΦΗ «ρίχνονται» στις μάχες, έχοντας το «μαξιλαράκι» της league phase σε Europa και Conference League αντίστοιχα. Η πρωταθλήτρια Ελλάδας αντιμετωπίζει την Λέφσκι Σόφιας, ενώ ο Κυπελλούχος και κάτοχος του Super Cup την ΤΣΣΚΑ Σόφια.

Από την άλλη, ο ΠΑΟΚ και ο Παναθηναϊκός παίζουν το τελευταίο τους «χαρτί» για την πρόκριση στην Ευρώπη στα playoffs του Conference League, κόντρα σε Μπραν και Χράντετς Κράλοβε αντίστοιχα.

Όλα τα ζευγάρια στα playoffs του Champions League

Λέφσκι Σόφιας – AEK

Σέλτικ – Λασκ

Ντίναμο Ζάγκρεμπ – Βίκινγκ

Σλόβαν Μπρατισλάβας – Τσέλιε

Χάποελ Μπερ Σεβά – Σαμπάχ

Φενέρμπαχτσε – Λυών

Ναϊμέγκεν – Μπόντο Γκλιμτ

Όλα τα ζευγάρια στα playoffs του Europa League

Τραμπζονσπόρ (Τουρκία) - Φερεντσβάρος (Ουγγαρία)

Κραϊόβα (Ρουμανία) - Αραράτ Αρμένια (Αρμενία)

Σεντ Τρουίντεν (Βέλγιο) - Ομόνοια (Κύπρος)

Ερυθρός Αστέρας (Σερβία) - Βικτόρια Πλζεν (Τσεχία)

Εγκνατία (Αλβανία) - Λίλεστρομ (Νορβηγία)

Γιαγκελόνια (Πολωνία) - Ιμπέρια Τιφλίδας (Γεωργία)

Μιάλμπι (Σουηδία) - Σάλτσμπουργκ (Αυστρία)

Καϊράτ Αλμάτι (Καζακστάν) - Άντερλεχτ (Βέλγιο)

Λεχ Πόζναν (Πολωνία) ή Κλάκσβικ (Νησιά Φαρόε) - Τουν (Ελβετία)

Μπεσίκτας (Τουρκία) - Kάουνο Ζαλγκίρις (Λιθουανία)

Μπενφίκα (Πορτογαλία) - Άαρχους (Δανία)

ΟΦΗ - ΤΣΣΚΑ Σόφια (Βουλγαρία)

Όλα τα ζευγάρια στα playoffs του Conference League